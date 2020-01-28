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Doğuş Grubu, Atina'daki yat marinasını sattı
6 saat önce
Doğuş Grubu'nun Yunanistan'daki yat marinası Flisvos'taki payını, Lamda Development SA'ya devretmek için anlaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Doğuş Grubu'nun Yunanistan'daki yat marinası Flisvos'taki payını, Lamda Development SA'ya devretmek için anlaştığı bildirildi.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, Lamda'nın, Flisvos'un yüzde 50'si için Doğuş Grubu ile 13 milyon avroya anlaştığı, satışın ise bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşeceği belirtildi.
Doğuş Grubu, Atina'nın en gözde limanı olarak bilinen ve 300'den fazla teknenin bağlandığı Flisvos'un yüzde 50'sini 2012 yılında almıştı.
Doğuş Grubu halen Pire'deki Zea, Korfu Adası'ndaki Gouvies ve Lefkada Adası'ndaki Lefkas marinalarında hisse sahibi.
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