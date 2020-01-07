Doğuş Holding'e üst yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden Yücel Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Doğuş Holding'e üst yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden Yücel Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı. Grubun finans sektöründeki gelişimine hizmet eden Çelik, Türkiye'de en çok banka satan ve satın alan uzman yöneticiler arasında yer alıyordu.
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7.01.2020 08:33:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğuş Holding duayenini uğurladı - Son Dakika