Doğuş Holding duayenini uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğuş Holding duayenini uğurladı - Son Dakika Ekonomi

Doğuş Holding duayenini uğurladı

15 dakika önce

Doğuş Holding'e üst yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden Yücel Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Doğuş Holding duayenini uğurladı, System.String[]

Doğuş Holding'e üst yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden Yücel Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı. Grubun finans sektöründeki gelişimine hizmet eden Çelik, Türkiye'de en çok banka satan ve satın alan uzman yöneticiler arasında yer alıyordu.

Yücel Çelik, Doğuş Grubu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım
Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan adalet beklentisi Açıklaması

Son Dakika Haberleri
08:28 Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Ekonomi
08:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
08:18 Doğuş Holding duayenini uğurladı - Son Dakika Ekonomi
08:08 Silah ve mühimmat yatırımları 11 ayda 2 milyar liraya yaklaştı - Son Dakika Ekonomi
08:06 Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. - Son Dakika Ekonomi
08:00 Son dakika: Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi - Son Dakika Ekonomi
20:13 Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 08:33:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğuş Holding duayenini uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]