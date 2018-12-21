Son Dakika Haberleri: Doğuş Holding'in yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı

Doğuş Holding'in yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı

49 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği, kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Grubu arasında yapılan çalışmada holdingin bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.

Doğuş Holding'in yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği, kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Grubu arasında yapılan çalışmada holdingin bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:28 

Türkiye Bankalar Birliği, Doğuş Grubu, Ekonomi
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