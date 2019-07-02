Son Dakika Haberleri: Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Nativity) Kilisesi, tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı.

Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Nativity) Kilisesi, tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), tehlike altındaki dünya mirası listesini güncelledi.
UNESCO, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Nativity) Kilisesi'ni ve "Hac Yolu"nu (Pilgrimage Route) restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkardı.
Doğuş Kilisesi, Hıristiyanların en kutsal mekanlarından biri kabul ediliyor.
Kilise, yüzyıllar boyunca Hristiyan Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında da bir rekabete neden olmuştu. Doğuş Kilisesi'nin anahtarını elinde bulundurup kapıyı açma yetkisi, 1520'lerde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Katolik papazlara verilmişti. Yetki, 1630'larda Rum Ortodokslara devredilmiş ve kilisenin kapısını 1850'lere kadar her sabah Ortodokslar açmıştı.
Rusya ve Fransa'nın, 1850'lerde Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerinde koruyuculuk talepleri iki mezhebi karşı karşıya getirmişti. Bu çekişmeye, Sultan Abdülmecid Han çıkardığı bir ferman ile son vermişti.
Fermanla 1852'de kilisenin kapısındaki kilit değiştirilmiş ve anahtarın papazlarda değil, Beytullahim'in önde gelen bir Müslüman ailesinde, Hüseyniler'de bulunması emredilmişti.
Yaklaşık 150 sene Doğuş Kilisesi bu Müslüman ailenin mensuplarınca açılmıştı. İsrail ordusunun, 2002 yılında kiliseyi kuşatmasının ardından, Kudüs Rum Patriği tarafından kilit değiştirilerek, bu gelenek sona erdirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:23 Kaynak: AA
Beytüllahim, Batı Şeria, Doğuş, Hac, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 22:05:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]