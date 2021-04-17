Doğuş Marine Services hizmete başladı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Doğuş Grubu'nun denizcilik sektöründe satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında faaliyet gösterecek yeni markası Doğuş Marine Services hizmete başladı.

Şirket yat ve yelkenliler için servis ve bakım hizmeti vermenin yanı sıra ikinci el satışı, sigorta ve acil yardım hizmeti de sunuyor.

Açılışa ilişkin konuşan Doğuş Marine Services Genel Müdürü Anıl Gürsoy, "Doğuş Otomotiv satış sonrası hizmetler tarafında 25 yılı aşan tecrübeye sahip. Bugüne kadar otomotiv endüstrisinde uluslararası anlamda kabul görmüş birçok organizasyonda, uygulama ve hizmetlerimizle başarılar kazandık. Şimdi kurum kültürümüzü, değerlerimizi ve disiplinimizi farklı bir alana entegre ediyoruz. Türkiye'deki yatçılık sektörüne, uzman ekibimiz ve kadromuzla hizmet vereceğiz. Hem denizcilik sektöründen çok değerli arkadaşları hem de Doğuş Otomotiv çatısı altından çalışan deneyimli, yetkin teknisyen ve beyaz yaka arkadaşları kadromuza dahil ettik" dedi.

Bir ihtiyaç vardı

Yatırım kararının öncelikle, sektörün ihtiyacını karşılamaktan doğduğunu söyleyen Gürsoy, "Bu alanda ciddi eksiklikler vardı. Kurumsal muhatap bulma konusu sıkıntı yaratıyordu. Amacımız öncelikle, sektöre kurumsallığı getirmek, hizmet kalitesinde bir standart oluşturup, pazarda öncü rol oynamak. Beklentilerinin ötesinde bir hizmet anlayışıyla tekne sahiplerinin, özel veya kuruluş fark etmeksizin, deniz keyfini kesintisiz yaşamalarını sağlayacağız. Bunlarla beraber çok yakında dünya markalarının temsilciliği ile iş hacmimizi daha da genişletmeyi ve büyüme potansiyeli yüksek olan bu sektörde kuralları belirleyen kalıcı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz" dedi.

Salgın sektörde talebi artırdı

Pandemiyle birlikte özellikle sağlığın öneminin tekrar hatırlanmasıyla birlikte, alışkanlıkların da paralel bir değişim gösterdiğini söyleyen Anıl Gürsoy "Yat sektörü de bu değişimin yaşandığı alanlardan biri. İnsanlar, biraz daha izole bir tatil, daha güvenli bir uzaklaşma için, seçeneklerini tekrar değerlendirmeye başladı. Bu da beraberinde sektörün talep büyüklüğünde bir artış getirdi. Türkiye'de yaklaşık 25.000 yat ve tekne denizlerde, bu sayı her geçen gün de artıyor. Ana merkezimiz yat turizminin en yoğun noktası olan Göcek'te yer alıyor. Yat turizminin rotasının yüzde 70'i bu bölgede gerçekleşiyor. Her yıl yaklaşık 11 bin yabancı bayraklı yat ve tekne ise ülkemizi ziyaret ediyor, hedefimiz bu yatlara da hizmet verebilmek. Rekabetçi fiyat politikası ve teknolojik alt yapımızla sektöre yeni bir soluk getireceğiz" diye konuştu.

Doğuş Marine Services, tüm motor yatlar ve yelkenli tekneler için periyodik bakım, tüm onarım, yat boyama, mekanik/elektrik/elektronik bakım onarım, refit, yedek parça, aksesuar satış ve ikinci el tekne alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Tüm faaliyetlerin yanı sıra denizde karşılaşılabilecek arıza ve sorunları gidermek için de 7 gün 24 saat deniz asistans hizmeti veriyor. Markanın vizyonu, sektörü kapsamlı bir şekilde analiz ederek, müşteri odaklı iş yapış stratejisi ile iş alanlarını daha da genişletmek.