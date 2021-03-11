Doğuş Otomotiv'den yenilenebilir enerji hamlesi - Son Dakika

Doğuş Otomotiv'den yenilenebilir enerji hamlesi

11.03.2021 11:24
Doğuş Otomotiv'den yenilenebilir enerji hamlesi, System.String[]

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Şekerpınar’da bulunan merkezinde elektrik ihtiyacını üretmek için solar enerji sistemi kuruyor.

CARMEDYA.COM – Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Şekerpınar'da bulunan merkezinde elektrik ihtiyacını üretmek için solar enerji sistemi kuruyor.

Solar panellerle ihtiyaç duyduğu elektriğin önemli bir kısmını kendisi üretecek şirket, yıllık üretilecek enerjinin yaklaşık yarısı kadar karbon ayak izini de azaltmayı amaçlıyor.

12,5 milyonluk yatırım

Şekerpınar'da yer alan Doğuş Otomotiv Lojistik Merkezi'nin 19 bin metrekarelik alanında, yaklaşık 12,5 milyon TL'lık yatırımla kurulacak 11 bin 500 adet solar panel, şirketin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 62'sini karşılayacak. Kurulumun 2021'de tamamlanması hedefleniyor.

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu

"İklim değişikliği finansal bir risk"

Ekonomik kalkınma ve dünyadaki eşitsizlik faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi olması nedeniyle iklim değişikliğini finansal bir risk olarak kabul ettiklerini belirten Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, orta ve uzun vadede öngörülen bu riskleri azaltmak ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçirmek konusunda sektöre rol model olduklarını belirtti. Bilaloğlu, "Başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm kilit paydaşlarımızın en önemli beklentileri arasında ekolojik çevrenin korunması, kaynakların tasarruflu kullanılması ve sıfır atık uygulamaları yer alıyor. Biz de hedef odaklı sürdürülebilirlik ve paydaş katılımı çalışmalarının bir parçası olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulumunu yaptık ve sertifikasyona giriyoruz. Ardından SIFIR ATIK Belgesi'ne başvuracağız" dedi.

Ülke vizyonuna paralel ilerliyoruz, bayilerimizi de teşvik ediyoruz

Doğal kaynakların kullanımını azaltarak çevrenin korunması konusunda somut adımlar atmayı en önemli hedefleri arasında gördüklerini söyleyen Ali Bilaloğlu, bu amaçla su ve enerji tüketimi, atık yönetimi alanlarında çevresel etkilerini azaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Enerji stratejilerinin, Türkiye'nin 2023 yılı için koyduğu enerji vizyonu ile paralel ilerlediğini ifade eden Ali Bilaloğlu, "Sadece genel merkezimizin değil Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın da kendi enerjilerini üretmelerini sağlamak istiyoruz. Programın ikinci ayağında yetkili satıcılarımızın da katılımıyla toplamda yaklaşık 235 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelleri kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 97'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma potansiyeli bulunuyor" diye konuştu.

Bilaloğlu, 2021 yılı sonuna kadar ISO 140001 Çevre Yönetimi'nin ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporlama Sistemi'ni kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Doğuş Otomotiv'den yenilenebilir enerji hamlesi

Yenilenebilir Enerji, Birleşmiş Milletler, Doğuş Otomotiv, Enerji, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Doğuş Otomotiv'den yenilenebilir enerji hamlesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı         
13:46
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü         
12:26
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:33:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğuş Otomotiv'den yenilenebilir enerji hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei