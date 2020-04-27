Doğuş Şeker, üretim ve verimliliği Dijital Tarım çözümüyle takip edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğuş Şeker, üretim ve verimliliği Dijital Tarım çözümüyle takip edecek - Son Dakika Ekonomi

Doğuş Şeker, üretim ve verimliliği Dijital Tarım çözümüyle takip edecek

6 saat önce

Doğuş Şeker, şeker pancarı üretiminden gübrelemesine, ilaçlamadan makine planlamasına kadar tüm süreçleri takip etmek için Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü seçti.

Doğuş Şeker, üretim ve verimliliği Dijital Tarım çözümüyle takip edecek, System.String[]

Doğuş Şeker, şeker pancarı üretiminden gübrelemesine, ilaçlamadan makine planlamasına kadar tüm süreçleri takip etmek için Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, işletmelere koronavirüs salgını sebebiyle değişen günlük düzen ve iş yapış şekillerine uygun çözümler sunuyor.

Doğuş Şeker, şeker pancarı üretiminden gübrelemesine, ilaçlamadan makine planlamasına kadar tüm süreçleri takip etmek için Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü seçti.

Doğuş Şeker, toprağın nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren Dijital Tarım çözümü ile tarladan son tüketiciye kadar geçen üretim sürecini uzaktan takip edebilecek. Şirket, böylelikle hem çalışanlarını hem de ürünlerini güvende tutacak.

Doğuş Şeker, Dijital Tarım İstasyonu ile üretimde kalite ve verimliliği sağlarken, makine araç parkı planlaması sayesinde de daha az makine ile daha etkin iş planlaması yapabilecek, üretim bölgesinde boş ekim alanı kalıp kalmadığını anlık izleyerek hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

Şirket, bu çözüm sayesinde öncelikli analizler yaparak aksiyon alabileceğinden karlılığı da artırabilecek. Kaliteli üretim ve verimlilik anlamında Türk tarımına katkı sağlayacak iş birliğiyle dijital okuryazarlığın artmasına da destek verilmiş olacak.

Dijital Tarım çözümünden çiftçiler, gıda, tohum, gübre, zirai ilaç, tarım makinesi şirketleri, sulama birlikleri ve kooperatifler, üretici birlikleri, araştırma kuruluşları, resmi kurumlar, tarım sigortası yapan şirketler yararlanabiliyor.

Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bu çözüm, tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunabiliyor. Toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor. Gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.

Bu ürünle tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor.

Dijital Tarım çözümünün en önemli özelliklerinden biri uzaktan takibi mümkün kılması... Tüm uyarılar kullanıcılara online olarak gidiyor. Kullanıcılar, kameraları aracılığıyla kendi tarlalarını veya üretim yaptırdıkları işletmelerin iş süreçlerini canlı olarak uzaktan takip edebiliyor. Başka bir deyişle, İstanbul'daki bir ofisten Mersin'deki üretim sürecini koronavirüs salgını döneminde uzaktan çalışma kurallarına uygun, güvenli ve sağlıklı bir şekilde izlemek mümkün oluyor.

Dijtal Tarım çözümü, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor.

"Önceliğimiz, insanların sağlığı ve iş sürekliliğinin sağlanması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirtti.

İnsanların sağlığının ön planda olduğu bu dönemde işletmelere uzaktan çalışmalarına imkan tanıyan, iş süreçlerinde verimlilik ve tasarrufu artıracak çözümler sunduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak önceliğimiz; insanların sağlığı, iletişimin kesintisiz şekilde devamı ve iş sürekliliğinin sağlanması. Tarım sektörü de her zaman olduğu gibi bu süreçte de en önemli sektörlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Dijital Tarım çözümümüz bu anlamda pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Vodafone'un IoT teknolojisiyle sunduğumuz Dijital Tarım çözümü, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Yalnızca gerekli zamanlarda sulama uyarısı yaparak su ve elektriğin boşa harcanmasının önüne geçmiş oluyor.

Kaynakların verimli kullanımı ile üretim aksamadan devam ederken, stokların daha etkili kullanımını sağlayan bilgilendirmeler sayesinde finansal süreçler de rahatlatılabiliyor. Kullanıcıları, ilaçlama zamanları konusunda da uyardığı için gerekli olmayan zamanlarda ilaçlama yapılmıyor. Özetle, işletmeler bu çözümümüzle nerede olursa olsun üretim sürecini uzaktan takip ederken, hem verimliliği artırıyor hem de tasarruf sağlıyor. Vodafone olarak, geleceği her işletme için fırsata dönüştürmek amacıyla çözümler geliştirmeye ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

"Şeker pancarı üretimine olumlu katkı sağlayacak bu çözümü çok önemli buluyoruz"

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı da "Doğuş Şeker olarak, Vodafone Business Dijital Tarım çözümü ile pancar tohumunun toprakla buluşmasından şeker fabrikasına gelmesine kadar gerçekleşen ekim, gübreleme, çapalama, ilaçlama, söküm, yükleme ve makine planlamasının yanı sıra toprağın nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık takip edebilecek, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı ile tedbirimizi alabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca zirai ilaç kullanımını da azaltarak doğal tarıma ve toprakların korunmasına da katkı sağladıklarını belirten Batallı, dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla beraber tarım sektörü açısından çok kritik bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Batallı, "Önümüzdeki yakın ve uzak gelecekte gıdanın ulaşılabilir olması en büyük önceliğimiz. Şu sıralar bazı ürünlerin ekim-dikim bazılarının da hasat zamanı. Kaybedecek ne zamanımız ne de ürünümüz var. Bu nedenle Türk tarımına ve Doğuş Şeker özelinde ise şeker pancarı üretimine olumlu katkı sağlayacak Dijital Tarım çözümünü çok önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğuş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:20 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal         
16:27
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti         
16:21
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık         
16:19
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi         
16:09
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı         
16:08
Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı         
16:05
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti         
15:58
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti         
15:44
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi         
15:42
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu         
15:34
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı         
15:06
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu         
15:04
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 17:54:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğuş Şeker, üretim ve verimliliği Dijital Tarım çözümüyle takip edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]