Doğuş Teknoloji'nin dijital dönüşüme sunduğu destek ödül getirdi

Teknoloji konusunda öncü çözümler geliştiren Doğuş Teknoloji, destek sunduğu dijital dönüşüm uygulamalarıyla; müşterilerinin elde ettiği başarılara yenilerini eklediği gibi, bilişim teknolojileri alanındaki konumu da güçlendirmeye devam ediyor.



Bilişim teknolojileri alanında gerekli her türlü altyapı çalışmalarını, sistemsel ve yazılımsal ürünlerin uyarlamasını hayata geçirmek amacıyla 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Doğuş Teknoloji, dijital dönüşüm alanında sunduğu desteklerle müşterilerinin bulundukları sektörde fark oluşturmalarına öncülük ediyor. Şirketlerin küresel rekabet ortamında sürdürülebilir başarı elde etmeleri için teknoloji alanında çözümler geliştiren Doğuş Teknoloji, destek sağladığı firmaların ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla teknoloji alanındaki yetkinliği taçlandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Pegasus Hava Yolları ve VDF, Doğuş Teknoloji'nin destek sunduğu uygulamalar kapsamında şirket içinde yürüttüğü süreçlerle ödüle layık görüldü.



100'ü aşkın proje başvurdu



Global araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen IDC Türkiye CIO ödüllerine 50'den fazla kurum 100'ü aşkın proje ile başvurdu. Başvurular öncelikli olarak organizasyon kapsamında belirlenen jüri tarafından incelendi. Sonrasında ise projeler danışma kurulu tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından Pegasus Hava Yolları, IDC AI, Advanced Analytics & RPA 2019'da operasyonel mükemmeliyet ödülünün sahibi oldu. Organizasyon kapsamında Doğuş Teknoloji'nin geliştirdiği VDF Operasyonel Filo Kiralama Uygulaması da "Innovation Accelerators" kategorisinde üçüncülük ödülünü aldı. - İSTANBUL