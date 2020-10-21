Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti - Son Dakika

Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti

21.10.2020 18:08
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti, System.String[]

Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti. Azerbaycan'da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor. Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti.

Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti

Azerbaycan, Türkiye, Doğuş, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti - Son Dakika

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