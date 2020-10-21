Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti - Son Dakika

Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti
21.10.2020 18:08
Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.
Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti. Azerbaycan'da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor. Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti.
Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.
Son Dakika ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti