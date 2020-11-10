Doğuş Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi - Son Dakika

Doğuş Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi

10.11.2020 17:34
Doğuş Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi, System.String[]

Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Doğuş Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Doğuş Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Doğuş Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Çengelköy Yerleşkesinde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mesut Kumru ve Prof. Dr. Ethem Soner Çelikkol, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yelda Özkoçak, Genel Sekreter Av. Bağlan Uzgören, fakülte dekanları ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Turgut Özkan yapmış olduğu konuşmada, "Üniversite olarak bu anlamlı günde biliyoruz ki, çağın ihtiyaçları çerçevesinde evrensel bilgi ve teknoloji ile donanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüceliğine, bilgeliğine ve onun ideallerine sıkı sıkıya bağlı, aynı zamanda da en büyük eseri Cumhuriyet'e sahip çıkacak gençler var ve sonsuza kadarda var olmaya da devam edecektir. O'nu, bu anlamlı günde tekrar saygı ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

Atatürk Belgeseli ile devam eden tören Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem'in "Atatürk'ü Anlamak ve Anmak" konuşması ile devam etti. Üniversite öğrencilerinden oluşan DOU Müzik Kulübü " Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adlı müzik dinletisini gerçekleştirdi.

Tören, Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birim Başkanı Öğr. Gör. Dr. Hakan Kaya'nın "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası" konuşmasının ardından son buldu. - İSTANBUL

Doğuş Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi
Doğuş Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi

Mustafa Kemal Atatürk, Doğuş Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğuş Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi - Son Dakika


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