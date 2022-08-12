Rektör vekilinin makamını basmaya çalışan öğrenciler ile güvenlik arasında arbede - Son Dakika
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Rektör vekilinin makamını basmaya çalışan öğrenciler ile güvenlik arasında arbede

12.08.2022 23:06
Rektör vekilinin makamını basmaya çalışan öğrenciler ile güvenlik arasında arbede

Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto eden bir grup öğrenci, rektör vekilinin makamını basmaya çalıştı.

Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto eden bir grup öğrenci, rektör vekilinin makamını basmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonrası öğrenciler güvenlik personeli tarafından engellendi.

Doğuş Üniversitesi eğitim ücretlerini protesto etmek amacıyla iki gün boyunca Dudullu Yerleşkesine gelen bir grup öğrenci, öğrenci konseyi ile grubu temsil eden öğrenciler rektörlük ve genel sekreterlik makamıyla görüştü. Yapılan ücret güncellemeleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra rektör vekilinin makamına girmek istedi. Öğrenciler ile güvenlik personelleri ve idari personeli arasında arbede yaşandı. Öğrenciler Genel Sekreterlik makamını da basmaya çalışırken güvenlik personeli tarafından engellendi. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koridorlarda öğrencilerle ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Megafonlarla sloganlar atan öğrenci grubu yerleşke binası içinde bir süre bekledikten sonra eylemlerine yerleşke dışında devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Rektör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rektör vekilinin makamını basmaya çalışan öğrenciler ile güvenlik arasında arbede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rektör vekilinin makamını basmaya çalışan öğrenciler ile güvenlik arasında arbede - Son Dakika
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