Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti - Son Dakika
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Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti

10.08.2022 17:39
Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto ettiİSTANBUL Ümraniye'de bulunan Doğuş Üniversitesi, iddiaya göre yıllık öğrenim ücretlerine fahiş zam yapınca öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti

İSTANBUL Ümraniye'de bulunan Doğuş Üniversitesi, iddiaya göre yıllık öğrenim ücretlerine fahiş zam yapınca öğrenciler duruma tepki gösterdi. Üniversite önünde toplanan bir grup öğrenci, okulu protesto ederek zamların geri alınmasını ve adil bir artış yapılmasını talep etti.

Ümraniye'de iddiaya göre Doğuş Üniversitesi yıllık öğrenim ücretlerine fahiş zam yapınca öğrenciler ve aileleri duruma tepki gösterdi. Yapılan zamların haksız olduğunu belirten aileler ve öğrenciler, okul önünde toplanarak durumu protesto etti. Yatay geçişlerin süresinin bittiğini ve üniversitenin bunu bilerek yaptığını savunan öğrenciler, mecburen ücretleri ödemeleri gerektiğini ya da kayıtlarının donduracaklarını belirtti. Kayıtlarını dondurmak istemeyen ve eğitim hayatının devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler Dudullu'da bulunan kampüste üniversite yönetimini protesto ederek, zamların haklı bir seviyeye çekilmesini istedi. Bazı öğrenciler 46 bin lira ödeme yapması gerekirken, yapılan zam ile bu seviyenin 130 bin liraya çıktığını söyledi.

"Hangi mantığa göre böyle bir şey yapabiliyorlar bilmiyorum"

Üniversitenin yaptığı zammı protesto eden öğrenci Hatice Nur Egelioğlu, "Bu okulda okuyan her öğrenciye aynı oranda zam yapılmadı. Bazı öğrencilere yüzde 25, bazı öğrencilere yüzde 50 ve bazı öğrencilere ise yüzde 300 zam yapıldı. Hangi mantığa göre böyle bir şey yapabiliyorlar bilmiyorum. Yaptıkları tek şey öğrencileri mağdur etmek. Yatay geçiş zamanı bitti, YKS tercih zamanları bitti. Okul kendi reklamlarını yaptı, her şeyini bitirdi, şu an sadece öğrencileri mağdur ediyor. 'Yıllık olarak artışımız yüzde 10 olacak' diye anlaştılar ancak yüzde 300 zam yapıldı, bunu kimse kabul edemez" dedi.

"46 bin lira taksitli ödediğim ücretim 130 bin lira oldu"

46 bin lira ödeme yaptığını ve bunun zam ile 130 bin liraya çıktığını belirten öğrenci Berk Kemal Yarayan, "2020 yılında üniversiteye girdim. Okulumuz 2018 yılından 2020 yılına itibaren yüzde 5 eğitim ücreti artışı, 2021 girişli öğrencilere ise yüzde 10 eğitim ücreti artışı vadetti. Bunu okulumuzun her tarafında gördük fakat bu sene 46 bin lira taksitli ödediğim ücretim, 130 bin lira oldu. Mağduruz, hakkımızı arıyoruz. 130 bin liralık ücret çok fazla, benim sadece annem var ve bu ücreti ödemem imkansız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti - Son Dakika

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