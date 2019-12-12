Doğuştan elleri olmayan Emre, biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğuştan elleri olmayan Emre, biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor - Son Dakika

Doğuştan elleri olmayan Emre, biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğuştan iki eli olmayan 14 yaşındaki Emre Kundak, biyonik el için kendisine destekte bulunulmasını bekliyor.

Doğuştan elleri olmayan Emre, biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğuştan iki eli olmayan 14 yaşındaki Emre Kundak, biyonik el için kendisine destekte bulunulmasını bekliyor.

Ocaklı Mahallesi'nde yaşayan Hira İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kundak, AA muhabirine, engelline rağmen hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını söyledi.

Babasının ısrarıyla eğitim hayatına başladığını ve elleri olmamasına rağmen 8. sınıfa kadar geldiğini belirten Kundak, ilk hayali olan hafızlığı kazandığını anlattı.

Yazı yazmakta zorlanmasına rağmen çabalamaktan asla vazgeçmeyeceğini ifade eden Kundak, "Ellerim olsa daha başarılı olacağıma eminim. İlk hayalim olan hafızlığı kazandım. Şimdi de ikinci hayalim olan ellerime kavuşmak istiyorum. Bunun takılabildiğini televizyonlardan izledim ve çok heyecanlandım. 'Keşke bana da birileri sahip çıksa' diyerek hayal kurmaya başladım. Umarım gereken destek çıkar ve ellere kavuşurum." diye konuştu.

Baba Zekeriya Kundak da evladının mutlu olabilmesi için çabaladıklarını, tek dileğinin oğlunun bir an önce biyonik ele kavuşması olduğunu belirtti.

Anne Gülizar Kundak da oğlunun eline kavuşması halinde daha güzel işler başarabileceğini belirtti.

Hira İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Ekber Türkoğlu, Emre Kundak'ın iki eli olmamasına rağmen azmiyle diğer öğrencilere örnek teşkil ettiğini aktardı.

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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