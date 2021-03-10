Doğuştan engelli 3 çocuğuna fedakarca bakan Kahramanmaraşlı anneye Türk Kızılaydan ziyaret - Son Dakika

Doğuştan engelli 3 çocuğuna fedakarca bakan Kahramanmaraşlı anneye Türk Kızılaydan ziyaret

10.03.2021 18:31
Doğuştan engelli 3 çocuğuna fedakarca bakan Kahramanmaraşlı anneye Türk Kızılaydan ziyaret, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğuştan engelli 3 evladına büyük fedakarlık ile bakan Asiye Köse, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi ve Türkoğlu Belediyesi tarafından ziyaret edilerek çocuklarına destek sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğuştan engelli 3 evladına büyük fedakarlık ile bakan Asiye Köse, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi ve Türkoğlu Belediyesi tarafından ziyaret edilerek çocuklarına destek sağlandı.

Gaziler Mahallesi'nde, yaşları 45, 35 ve 20 olan doğuştan engelli 3 çocuğuyla aldığı evde bakım maaşıyla hayata tutunmaya çalışan fedakar anne Asiye Köse'nin çocuklarına olan ilgisinin, AA'nın haberiyle duyurulmasının ardından aile Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi gönüllülerince evinde ziyaret edildi.

İhtiyaçları sorulan anne Köse, 45 yaşındaki kızı Yasemin'in diş sorunu yaşadığını ancak hastaneye gitmek için araç sıkıntısını yaşadıklarını belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'tan araç desteği alan Türk Kızılay gönüllüleri, belediye ekiplerinin de desteğiyle Yasemin Köse ve annesini evinden alarak kent merkezindeki diş sağlığı merkezinde tedavisini gerçekleştirdi.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık 20 yıl önce evi terk edip Bursa'ya yerleştiğini belirterek, bedensel ve zihinsel engelli 45 yaşındaki Yasemin, 35 yaşındaki Servet ve 20 yaşındaki Özge ile zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini aktardı.

Yaşadıkları tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade eden Köse, "Devletimiz her türlü desteği sağlıyor. Kızım çok ciddi diş ağrısı çekiyordu ancak hastaneye gidebilecek aracımız olmadığı için zorlanıyorduk. Sağ olsun başkanımız bize araç gönderdi ve tedavisini yaptırdık." diye konuştu.

Başkan Okumuş da belediye ekiplerince ailenin düzenli olarak ziyaret edildiğini ve gerekli ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Türk Kızılay gönüllülerince gerçekleştirilen ziyarette, ailenin araç ihtiyaçları yönünde bilgi verildiğini anlatan Okumuş, bu kapsamda kendilerine bir araç tahsis edildiğini ve ilgili sağlık kuruluşuna götürüldüğünü ifade etti.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu da kurum olarak aileye gıda ve kıyafet desteğinde bulunduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte anne ve engelli çocuklarını yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş, Engelli, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğuştan engelli 3 çocuğuna fedakarca bakan Kahramanmaraşlı anneye Türk Kızılaydan ziyaret - Son Dakika


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