Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini "milli forma" süslüyor - Son Dakika

Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini "milli forma" süslüyor

03.12.2020 11:09

Siirt'te beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle engelleri aşan doğuştan bedensel engelli Muhammet Toprak, Ampute Milli Futbol Takımı'na seçilerek Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Siirt'te beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle engelleri aşan doğuştan bedensel engelli Muhammet Toprak, Ampute Milli Futbol Takımı'na seçilerek Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Toprak (14), 3 yıl önce teneffüste arkadaşlarıyla top oynarken beden eğitimi öğretmeni Mustafa Sezer'in dikkatini çekti.

Sağ bacağı diz altından ampute yüzde 48 engelli Muhammet, öğretmeniyle tanışmasının ardından hayata daha da bağlanarak hayallerinden peşinden koştu.

Kentte ampute futbol takımı olmadığı için öğretmeninin desteğiyle 2 yıl önce Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na transfer olan ve geçen yıl Almanya'nın Waldorff kasabasında organize edilen Uluslararası Ampute Futbol Junior Kampı'na katılan Muhammet, milli formayı giyerek hayalini gerçekleştirmek istiyor.

"Almanya'da kampa katıldım, benim için çok değişik bir şeydi"

Muhammet Toprak, AA muhabirine, çok sevdiği futbolda en büyük hedefinin seçmeleri başarıyla geçip milli formayı giymek olduğunu söyledi.

Bedensel engelini futbolun önünde bir engel olarak görmediğini anlatan Muhammet, "Ailede 5 kardeşin en büyüğüyüm. Doğuştan engelliyim. Futbolu daha önce de seviyordum ama Mustafa Hoca'mın sayesinde daha çok sevmeye başladım. Bana verdiği eğitimlerle kendimi daha da geliştirdim." dedi.

Öğretmeninin futbol oynaması halinde hayata daha da bağlanacağı tavsiyesine uyduğunu aktaran Muhammet, şu anda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalarına ara verdiğini dile getirdi.

Futbol sayesinde Almanya'ya gittiğini ve değişik yerler gördüğünü belirten Muhammet Toprak, şunları kaydetti:

"Almanya'da kampa katıldım, benim için çok değişik bir şeydi. Ampute Futbol Milli Takımı'na seçilerek ülkemizi temsil etmek istiyorum. Engelli arkadaşlarımızın da futbol oynamasını istiyorum. Onlar da eve kapanmasınlar sporla ilgilensinler. Teknolojiyle fazla uğraşmasınlar, boşa vakit harcamasınlar. Hayallerini gerçekleştirsinler."

Geçen yıl, Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş'ün de çektikleri videoyu kendisine gönderdiğini bildiren Muhammet, her iki futbolcuyu örnek aldığını işaret etti.

"Hayallerimize doğru koşmak istiyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Mustafa Sezer de arkadaşlarıyla futbol oynarken keşfettiği Muhammet ile 3 yıldır çalıştığını söyledi.

Muhammet'in şu anda Şanlıurfa'da forma giydiğini dile getiren Sezer, "Şanlıurfa'ya da gidiyor ancak uzak olduğu için biraz zorluk çekiyor. Önümüzde bir engel yok. Bu pandemi sürecinde Muhammet'in Şanlıurfa'ya gidip gelmesinde sorun yaşıyoruz. Çalışmalara salgından dolayı biraz ara verdik. Siirt'te de ampute futbol takımı olmadığı için antrenmanlarımızı yapamıyoruz. Sonuçta futbol takım oyunudur. Bireysel çalışmak yeterli olmuyor ama biz yine de pes etmiyoruz." diye konuştu.

Muhammet'in Almanya'daki kampa katılmasından onur duyduğunu aktaran Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Hayallerimize doğru koşmak istiyoruz. Onun gibi gençlerimizi futbola, sporla hayata, yaşama kazandırmak istiyoruz. Muhammet'in bir hayali var. İstiyoruz ki diğer engelli insanlarımızın da böyle bir hayali olsun. Yaşamlarını bu şekilde devam ettirsin istiyoruz. Muhammet'e destek gitgide artıyor. Kendisini artık geliştirmesi gerekir. Muhammet haber kanallarında çıkınca Milan'dan Hakan Çalhanoğlu bize video gönderdi. Kendisi de Çalhanoğlu'nu kendine örnek alıyor. Videolarını izliyor. Teknik olarak da zaten benziyorlar. Hakan'a büyük şut düellosu videosu göndermiştik ondan da karşılık bekliyoruz. Sinan Gümüş de İtalya'da oynadığı dönemde video gönderdi. "

Mustafa Sezer, kentte ampute futbol takımının kurulması ve engelli diğer gençlerin de spora kazandırılması için yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini milli forma süslüyor
Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini milli forma süslüyor
Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini milli forma süslüyor
Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini milli forma süslüyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini 'milli forma' süslüyor - Son Dakika Spor


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