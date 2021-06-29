Doğuştan engelli olan engelli kardeşlere yürek ısıtan ziyaret - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, beyinlerine oksijen gitmediği için doğuştan engelli olan kardeşleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Beyoğlu ile engelli kardeşler arasında herkesi duygulandıran görüntüler yaşandı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde anneleriyle birlikte ikamet eden doğuştan engelli S.T. ve M.T. kardeşlerin evine misafir olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sempatik görüntüler ortaya koyan kardeşlerle yakından ilgilendi. Babaları olmadığı için annelerinin hem annelik hem babalık yaparak bakımlarını üstlendiği engelli kardeşler de Beyoğlu'na sarılarak herkesi duygulandırdı. Çok kutsal bir görev yaptığını ve Allah anneye bunun mukafatını vereceğini kaydeden Başkan Beyoğlu, engelli kardeşlerin annesine gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti. Ziyarete Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu katıldı.

Yeni doğan bebeğe isim verdi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi'nde ziyaret ettiği bir başka ailede ise ailenin isteği üzerine yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak isim verdi. Gültekin çiftinin evine misafir olan Beyoğlu, 20 günlük olduğu öğrenilen bebeğe Ahmet Karan ismini vererek hayırlı evlat olması duasında bulundu. - DİYARBAKIR