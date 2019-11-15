Doğuştan felçli Abdülkadir köpeği ve muhabbet kuşuyla hayata tutunuyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, doğuştan belden aşağısı felç olan 7 yaşındaki Abdülkadir Yavuztürk, çok sevdiği köpeği ve muhabbet kuşlarıyla hayata tutunuyor.

İlçe merkezinde ailesiyle ikamet eden küçük Abdülkadir, ayrık omurga hastalığı olarak da bilinen "spina bifida" hastalığı sonucu felçli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşından itibaren çocuklarının hayvanlara olan ilgisini fark eden Yavuztürk ailesi, çocuklarının bu ilgisine kayıtsız kalmayarak ona hayvan almaya karar verdi.

Çocukları için ilk önce bir muhabbet kuşu alan Yavuztürk ailesi, Abdülkadir'in "Sarı" ismini verdiği kuşla yakından ilgilendiğini ve büyük mutluluk yaşadığını gördü. Abdülkadir'in hayvanlara olan merakı ve köpek besleme arzusu üzerine baba Mehmet Yavuztürk, oğlu için bir de köpek aldı.

"Boncuk" isimli köpek ile muhabbet kuşu "Sarı", tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Abdülkadir'in can dostları oldu.

İlkokul ikinci sınıfa giden Abdülkadir, okuldan sonraki zamanını kardeşleriyle birlikte hayvanlarıyla oynayarak geçiriyor.

Abdulkadir Yavuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve onlarla ilgilendiği zaman kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Küçük dostlarını eliyle beslediğini ve birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini anlatan Yavuztürk, "Köpeğimi ve muhabbet kuşumu çok seviyorum. Okula gidiyorum. Eve gelince hayvanlarımla oynuyorum, onları seviyorum. Köpeğimle birlikte çok geziyorum. Bunlar benim eğlence kaynağım." dedi.

Baba Mehmet Yavuztürk de hayvanların, çocuğuna moral verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Abdulkadir, son zamanların en tehlikeli hastalığı olan Spina bifida sonucu felçli olarak doğdu. 7 yaşında, ikinci sınıfa gidiyor. Hayvanları, özellikle köpekleri çok seviyor. Ona bir köpek aldım. İsmi Boncuk. Onunla eğleniyor. Hayvanlarla zaman geçirmeyi daha çok seviyor. Okul dışındaki zamanlarında köpeğiyle oynuyor ve onu gezdiriyor."