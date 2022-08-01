Sırtında ekmek teknesi elinde beyaz bastonuyla uzun ince bir yolda - Son Dakika
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Sırtında ekmek teknesi elinde beyaz bastonuyla uzun ince bir yolda

01.08.2022 11:11

Doğuştan görme engelli 58 yaşındaki Abdil Arıkan, ailesinin geçimini, koluna taktığı teneke sandığındaki çerezleri günde 10-15 kilometre yürüdüğü Akhisar sokaklarında satarak sağlıyor.

Doğuştan görme engelli 58 yaşındaki Abdil Arıkan, ailesinin geçimini, koluna taktığı teneke sandığındaki çerezleri günde 10-15 kilometre yürüdüğü Akhisar sokaklarında satarak sağlıyor.

İlçede doğup büyüyen, iş hayatına bir tekel büfesi açarak başlayan Arıkan, bu işte başarılı olamaması sonrası seyyar satıcılığı denedi. Yaklaşık 35 yıl önce yaptırdığı camekanlı teneke sandığını koluna takan Arıkan, ilçe sokaklarını gezerek çerez satmaya başladı.

Bu sayede evlenen, primlerini ödeyerek emekli olan ve 11 yaşındaki ikiz çocuklarıyla mutlu bir hayat süren Arıkan, azmi ve kanaatkarlığıyla çevresindeki insanlara ilham olmayı başardı.

Her gün öğle saatlerinde çocuklarını öperek yola koyulan, sırtında ekmek teknesi, elinde beyaz bastonuyla ezberlediği sokakları arşınlayan Arıkan, "Yetişen alıyor" nidalarıyla müşterilerine gelişini haber veriyor.

İlçenin tanınan simalarından olan Arıkan'ın her gün kendisinden alışveriş yapan sadık bir müşteri kitlesi de bulunuyor.

Günde 10-15 kilometre yürüyerek ilçe merkezinde adım atmadık sokak bırakmayan Arıkan, akşam saatlerinde kahvehaneler ve kafeteryaları dolaşarak gece yarısı evine dönüyor.

"Helalinden kazandım mı diye düşünüyorum"

Abdil Arıkan AA muhabirine yaptığı açıklamada 35 yıldır elinden geldiğince çalışmaya devam ettiğini, doldurduğunda 11 kilo 850 gram olan sandığına kış aylarında helva da ilave ettiğini söyledi.

"Zorluğu görmeyen ekmek bulabilir mi? Zorluk olacak ki ekmek olacak." diyen Arıkan, genç neslin bilgisayar başında rahat iş yaparak çok para kazanma derdinde olmasına anlam veremediğini söyledi.

Sandığındaki çerezlerini her zaman tüketemediğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Satabildiğimiz kadarını satıyoruz. Zorla vatandaşın boğazını tutup, 'al bunu ye' diyecek halimiz yok. Değil mi usta, olursa olacak. Esnaf, yeri geliyor siftah yapmadan kapatıyor, yeri geliyor ciroyu dolduruyor. Her şey böyledir. Ne kadar yürüdüğümü ölçemedim ama 10-15 kilometre oluyordur. Şimdi Hilaliye'ye doğru gideceğim. Dolaşacağım, nereye kadar gideceğimi Allah bilir. Saat ikide çıkıyorum gece 00.30'da eve dönüyorum. Hesabını siz yapın. Yoruluyorum ama bir bardak çay, bir bardak su içtim mi yetiyor, geçiyor yorgunluk."

Arıkan, günün sonunda evine vardığında başını yastığa rahat bir şekilde koyduğunu anlatarak, "Helalinden kazandım mı diye düşünüyorum, yetiyor bize bu da... Allah devlete, millete zeval vermesin. Az, çok olur gider..." diye konuştu.

İlçe esnaflarından Ayhan Tabak da Abdil Arıkan'ı yıllardır tanıdığını belirterek, "Elinde ekmek teknesiyle sabah çıkar, gece saatlerine kadar dolaşır. Birçok kişiye örnek bir isim. Yaz-kış demez, durmadan ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Gözleri görmemesine rağmen Akhisar'ın bütün her yerini de gezer." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Akhisar, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırtında ekmek teknesi elinde beyaz bastonuyla uzun ince bir yolda - Son Dakika

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