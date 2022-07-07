Doğuştan görme engelli Şeyma Nur hafız oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde hafızlık Kur'an kursunda eğitim gören doğuştan görme engelli Şeyma Nur Sarıgül, azim ve gayreti ile Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyerek hafız oldu.

Kur'an eğitimine ilk olarak Mersin'de Braille alfabesini öğrenerek başlayan Şeyma Nur Sarıgül, daha sonra Van'ın Erciş ilçesine geldi. Burada azmini yitirmeyen Şeyma Nur, hayaline ve hedefine ulaşmak için Mersin'deki Kur'an hocasını telefona arayarak ders almaya devam etti. Sonra da Erciş İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Güldane Hatun Kız Kur'an ve Hafızlık Kursu'na kaydolan Şeyma, burada kendi özverisi ve azmi; hocalarının fedakarlığı ve arkadaşlarının yardımı ile Kur'an-ı Kerim'i tecvidli olarak ezberledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haziran ayında yapılan 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olan Şeyma Nur, hafızlık diplomasını alarak çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Görme engelli Şeyma Nur Sarıgül, Erciş'te doğup büyüdüğünü ve doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "Çocuk yaşlardan beri hep hafız olmak istedim. Mersin'de Braille alfabesini öğrendim, sonra tekrar buraya dönmek zorunda kaldık. Her gün Kur'an-ı Kerim'i bana öğreten hocama telefon açıyordum. O Kur'an'dan takip ediyordu, ben de okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Güldane Hatun Kız Kur'an Kursuna başvurdum ve diğer tüm öğrenciler gibi sıfırdan başladım. Mahreç eğitiminden başlayarak ve sureleri ezberleyerek hafızlığa başladım. Hafızlık sürecim, kronik rahatsızlıklarım ve bir yıl da pandemi süresi sebebiyle yaklaşık 5 yılda bitti. Benim gibi olup da Kur'an öğrenmek isteyenlere mesajım var. Ben Kur'an'ı imkansızlıklar içinde öğrendim ama vazgeçmedim. Çünkü benim bir hayalim, bir hedefim vardı. Engelim beni yavaşlattı ama hafız olmama ve hayallerimi gerçekleştirmeme mani olmadı. Benim gibi olup da elinde imkanı olmayan kardeşlerime diyeceğim şudur, eğer bir hayalleri varsa engellerini bahane ederek hayallerinden vazgeçmesinler" dedi.

Hafızlık öğreticisi Ruhani Hekimoğlu ise Şeyma Sarıgül'ün Braille alfabesiyle sadece harf eğitimi yaptığını belirterek, "Bizim için çok zor oldu. Hafızlık öyle bir şey ki; harf harf, kelime kelime, ayet ayet onları nakşettiğin hafızandan başka bir hafızaya nakşetme sanatıdır. Büyük bir mücadele ve kızımızın iradesiyle de bu işi ele aldık ve başardık. Allah'ın inayetiyle inşallah, Şeyma kızımız mücadele ruhu yüksek bir kızımızdı. Hafızlık aşamasında farklı rahatsızlıkları da olduğu için bayağı uzadı. Ancak güzel bir süreçti, mücadelesi yüksekti, kapasitesi ve iradesiyle bu işi güzel bir şekilde başardı. Haziran ayında sınava girdi ve hafızlığını tamamlama sembolü olarak bir diplomaya sahip oldu. Güldane Hatun Kur-an Kursu Erciş'te 200'ü aşkın hafız yetiştirmiştir. Şeyma kızımızda bunlardan biridir" ifadelerini kullandı.