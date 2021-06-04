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Doğuştan hidrosefali hastası Batuhan'a Karacabey Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika

Doğuştan hidrosefali hastası Batuhan'a Karacabey Belediyesi'nden yardım eli

04.06.2021 13:46
Doğuştan hidrosefali hastası Batuhan'a Karacabey Belediyesi'nden yardım eli, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, doğuştan hidrosefali rahatsızlığı olan 24 yaşındaki Batuhan Kılıç'ı ziyaret etti.

Karacabey'de yaşayan 24 yaşındaki Batuhan Kılıç, doğuştan Hidrosefali hastası. Yürüyemeyen ve çoğu ihtiyaçlarını yardım almadan yerine getiremeyen Batuhan'a, 12 yıldır dedesi tek başına bakıyor. Annesi ve anneannesi vefat eden Batuhan'a dedesi Mustafa Yamalı sahip çıkarak, tüm ihtiyaçlarını tek başına sağlıyor

Devletin sağladığı maddi desteklerle yaşamlarını sürdüren Batuhan Kılıç ve dedesi Mustafa Yamalı, daha önce bir binanın 4. katında kalıyorlardı. Ancak asansörsüz ve sobalı bir daire için 4. kat, adeta Batuhan'ın gün yüzü görmesine engel oluyordu.

Sokağa çıkmanın güçleştirdiği bu durum nedeniyle bazen aylarca dışarı çıkamadan yaşayan Batuhan'ın en büyük arzusu ise zemin kattaki bir evde yaşamak ve istediği zaman dışarıya çıkmaktı.

Batuhan'ın bu talebi sonrası ilk olarak Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kendisiyle görüntülü görüşmüş ve Batuhan'a istediği standartlarda bir eve taşınmasının sözünü vermişti.

Başkan Özkan sözünü tuttu

Başkan Özkan'ın talimatıyla, Batuhan'ın yaşadığı Yeniköy'de zemin katta bir ev bulundu ve evin gerekli tüm bakımları yapılarak, Batuhan'ın hayatını kolaylaştırıcı düzenlemelerle ev hazır hale getirildi. Aynı zamanda, evin eksikleri de Karacabey Belediyesi tarafından tamamlandı.

Tüm uğraşların sonucunda yeni evine dedesiyle birlikte taşınan Batuhan'ı önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ziyaret ederek, kendisiyle sohbet etme imkânı buldu.

Artık rahatça dışarı çıkabiliyor

Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, "Batuhan yavrumuz, burada dedesiyle birlikte hayatını sürdürüyor. Daha önce 4. katta bir dairede kalıyordu. Tabi orada iniş ve çıkışta sıkıntı çektiği için canı sıkılıyordu. Biz de kendisi için burasını tadil ettik, her şeyiyle düzenledik. Ve Batuhan şimdi dedesiyle birlikte dışarı çıkabiliyor, rahatça kendini de gezdirebiliyor. Diyaloğumuzda gayet neşeli, böyle mutlu bir şekilde inşallah hayatını idame ettirecek. Dedesine de teşekkür ediyoruz, kendisi Batuhan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor" dedi.

Yeni akülü araç müjdesi

Başkan Özkan ayrıca, Batuhan'ın bozulan akülü aracının belediye ekiplerince tamir edilmesi için alındığını belirterek, "Batuhan'ın bir akülü sandalyesi vardı, bozulmuştu ve bizden onun tamirini istemişti. Arkadaşlarımız baktılar, arabanın tamiratı pek mümkün olmadığı için inşallah Batuhan'a biz onun yenisini getireceğiz. Batuhan'ın bu mutluluğuna, güler yüzüne ortak olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Özkan'dan ünlü isimlere çağrı

Batuhan Kılıç ise Başkan Özkan ile yaptığı sohbette, hayranı olduğu ünlü isimler Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve Müge Anlı ile tanışmayı çok istediğini ifade etti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Ali Özkan da ''İnşallah Hakan Altun'u ve Cengiz Kurtoğlu'nu bir konserde bir araya gelirsek, getirip seninle de tanıştırmak istiyoruz. Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve Müge Anlı'ya bir çağrımız olsun o zaman: Batuhan onların sıkı bir takipçisi, hayranı. Ve Batuhan onlarla tanışmak istiyor. İnşallah bu değerli isimleri, pandemi süreci sona erdiğinde Karacabeyli hemşerilerimizle, sanatseverlerle buluşturduğumuzda, inşallah Batuhan'la da onları tanıştırmanın sözünü veriyoruz" dedi.

Çok mutlu oldum

Batuhan Kılıç yaptığı açıklamada, "Dedem bana hem annelik hem babalık yaptı. Allah ondan razı olsun. Ondan başka da arkadaşım yok. Sizlerle tanıştım, arkadaş oldum, çok mutlu oldum. Her zaman gelin, başımızın üstünde yeriniz var. Allah sizlere de kolaylıklar versin. Yürümek de istiyorum. Yine de halime şükrediyorum. Sağlığım yerinde, sıhhatim yerinde. Sizin gibi dostlarımız da oldu, ne güzel. Buraya geldiğinizde gözüm, gönlüm açıldı. Arkadaşlarım çoğaldı. Başkan abime ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızımın emaneti

Dedesi Mustafa Yamalı ise yaptığı açıklamada, "Kızımın emaneti Batuhan. Kızım 2007'de vefat ettikten sonra Batuhan'la yalnız kalmıştık. Eşimi de 2 sene sonra kaybettik. Hepten yalnız kaldık. Sizlerin sayesinde Allah'a şükürler olsun ki 4. kattan kurtulduk ve buraya geldik. Geldiğimizden beri Batuhan'ın sevinci bambaşka. Her gün dışarı çıkmak istiyor ve çıkabiliyor. Allah, emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

Doğuştan hidrosefali hastası Batuhan'a Karacabey Belediyesi'nden yardım eli

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğuştan hidrosefali hastası Batuhan'a Karacabey Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika


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