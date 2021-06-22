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DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV - Son Dakika

DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV

22.06.2021 11:18

İZMİR'in Bornova ilçesinde Fidan Funda Çelik (36) ve Köksal Çelik (35) çiftinin doğuştan iki kulağı olmayan oğulları 3 yaşındaki Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için ABD'de ameliyat olması gerekiyor.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Fidan Funda Çelik (36) ve Köksal Çelik (35) çiftinin doğuştan iki kulağı olmayan oğulları 3 yaşındaki Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için ABD'de ameliyat olması gerekiyor. Aile, oğullarının ameliyat için gereken 200 bin doların (Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) kalan 166 bin dolarlık kısmın toplanabilmesi için destek istedi.

Bornova'da yaşayan Fidan Funda Çelik ve Köksal Çelik çifti, evliliklerinin 4'üncü yılında, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu. Çiftin 'Alperen' ismini verdikleri bebekleri, nadir görülen 'microtia' hastalığı ile dünyaya geldi. Aile, halk arasında 'kulak yokluğu' olarak bilinen hastalığın ABD'de 200 bin dolara tedavisinin yapılabildiğini öğrendi. Bu parayı toplayabilmek için Valilik izniyle 20 Nisan'da başlatılan kampanyada şu ana kadar 34 bin dolar toplandı. Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için 2022 Şubat ayına kadar eksik olan 166 bin doların daha toplanması gerekiyor.

Fidan Funda Çelik, hamilelik döneminde bu hastalığa dair herhangi bir bulgu olmadığını, oğlu dünyaya geldikten sonra öğrendiklerini söyledi. Çelik, Alperen, biz evlendikten 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle prematüre olarak dünyaya geldi. Hamileliğimde ultrasonda da bu hastalığa dair herhangi bir bulgu görülmedi. Biz bu hastalığı Alperen doğduğunda öğrendik. Ultrasonda görmemiş olmamızın bizim açımızdan kötü olduğunu düşünmüyorum. Belki üzüntüden onu düşürebilirdim. Doğumdan sonra hayal kırıklığı ve acı yaşadık. Çünkü hastalığının yanı sıra 15 gün de kuvözde kaldı. İlk 3 ayımız çok zorlu geçti. Alperen'in zihinsel bir rahatsızlığı yok. Ancak iki kulağı da yok. Bu hastalığın sebebi de bulunmuyor. İç kulağı, kanalları, delikler mevcut değil. Bunların yanı sıra sağ kulaktaki kemikçikler de yok dedi.

'ANNESİNİN SESİNİ BİLE BİLMİYOR'

Alperen'in bugüne kadar hiçbir sesi olduğu gibi duymadığını belirten Çelik, Hastalığının çözümü var. Alperen'in iç kulağındaki işitme sistemi tam. Tam olduğu için de bu ameliyatı yaptırabilirsek iç kulak açılıp, kanallar yapılıp delik açılırsa Alperen tamamen duyacak. Şu an Alperen elektronik bir cihazla duymaya çalışıyor. Ancak gerçek sesleri bilmiyor. Alperen benim sesimi bile henüz bilmiyor. Rahatsızlığından dolayı da konuşamıyor. Rehabilitasyon merkezinde dil eğitimi alıyor. ABD'de yapılacak tedavi için 200 bin dolar gerekiyor. Öncelikle sağ kulağın tedavisi yapılacak. Yüzündeki simetriyi düzeltip kulağı yapıp protez olarak kemikçik yapacaklar. Bu ameliyatta 6- 7 ay sonra diğer kulağa geçilecek. Şu ana kadar yaklaşık 34 bin dolar toplayabildik. Ameliyat günü olan 8 Şubat'a kadar tüm parayı vermemiz gerekiyor. Lütfen sesimizi duysunlar. Çok az bir süremiz kaldı diye konuştu.

'KULAĞI OLMAYAN ÇOCUK GELDİ'

Köksal Çelik ise oğlunun yaşıtları gibi parkta oynayıp okula gitmesini istediğini belirterek, Bu hastalığın çaresi var. Ancak maddi olarak karşılayamadığımız için üzülüyoruz ve destek bekliyoruz. Alperen hiçbir sesin gerçeğini duymadı. O nedenle de konuşamıyor. Okul çağına gelmeden önce yaşıtları gibi konuşmasını istiyoruz. Anaokuluna ve kreşe gidemedi. Parka gittiğimiz diğer çocuklar Alperen'e bakıp 'Kulağı olmayan çocuk geldi' diyorlar. Bu durum bizi üzüyor ifadelerini kullandı.

DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV
DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV
DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV
DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞUŞTAN İKİ KULAĞI OLMAYAN ALPEREN'İN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 166 BİN DOLAR GEREKİYOR -ARŞİV - Son Dakika


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