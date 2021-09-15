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Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu - Son Dakika

Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu

15.09.2021 11:41
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu, System.String[]

Doğuştan işitme engelli Alper Kocabıyık, annesinin desteğiyle resim tutkusunu sanat atölyesine taşıdı.

Doğuştan işitme engelli Alper Kocabıyık, annesinin desteğiyle resim tutkusunu sanat atölyesine taşıdı. Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Alper Kocabıyık, doğuştan kalp hastası ve işitme engelli. 2 yıl önce gözünden ameliyat geçiren Ressam Alper Kocabıyık, tek gözüyle resimler çiziyor ve en büyük hayali sanat galerisine her gün yeni tablolar kazandırıyor. 4 yaşındayken resim yapma yeteneğini keşfeden annesi Hafize Öztürk, oğlunun en büyük hayalinin yurt dışında da sergi açmak olduğunu ifade etti.

İşitme engelli oğluna tercüman olan Anne Hafize Öztürk, "Alper'in en büyük hayali özgürce çalışabileceği resim atölyesine sahip olmaktı. Bu hayalini gerçekleştirdik. 2 yıl önce gözünden ameliyat oldu ve tek gözüyle resim çiziyor. İnşallah burası Alper'in hem kalbine hem de sanat çalışmalarına iyi gelir" dedi.

"Oğlumun hayali yurt içi ve yurt dışında resim sergisi açmak"

Resim yeteneğini, 4 yaşında fark ettiğini kaydeden Anne Hafize Öztürk, "Rahatsızlıklarından dolayı her ay hastanelik olurduk. Gittiğimiz zaman boya kalemi ve resim defteri isterdi. Hemşireleri, yattığı odayı çizerdi. Ortaokulda dershaneye başladı. Sergilere giderdik beraber. Güzel Sanatlar Lisesi yarışmasına katıldı ve kazandı. Liseyi bitirdi. Bugünlere geldik çok şükür" dedi.

Kalp hastası olduğu için yağlı boya yerine resimlerini kalemle çizdiğini belirten Anne Hafize Öztürk, fotoğraf çekmeyi de çok seven oğlunun hedefinin yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak ve ödüller almak istediğini söyledi.

"Anneler çocukları engelli diye ihmal etmesinler"

Engelli çocuklara sahip annelere de mesajlar göndermeyi ihmal etmeyen Hafize Öztürk, "Mutlaka çocuklarının bir başarısı, yeteneği vardır. Onların arkasında dursunlar. Bir yeteneğini görsünler. Mutlaka resimde, müzikte, bir sporda yeteneği vardır. Onlarla ilgilensinler. Onlar bize köstek değildir. Devamlı biz onların arkasında duralım. Biz arkalarında durdukça onlar daha da başarılı olacaklardır" şeklinde konuştu.

"Atölyeye gelebilirler"

Her gün sabah oğluyla atölyeye birlikte geldiklerini ve günlerinin tamamını atölyede geçirdiklerini ifade eden Anne Hafize Öztürk, resim yapmayı seven çocukları ve gençleri de atölyelerine davet etti. Hafize Öztürk, "Okullar resim derslerin de atölyemize gelerek burada çalışabilirler. Alper abilerine hem destek olurlar hem de birlikte güzel vakit geçirebilirler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu
Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu

Antalya, Engelli, Ressam, Kalp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğuştan işitme ve yüzde 50 görme engeline rağmen resim yaparak hayata tutundu - Son Dakika
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