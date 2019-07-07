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Doğuştan kader mahkümu olan çocuklar unutulmadı

40 dakika önce

Doğuştan kader mahkümu olan çocuklar unutulmadıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Vehbi Koç İlköğretim Okulu öğretmenleri, "Kalpten kalbe yoldur okumak" projesinin haziran ayı ayağını Yenişehir Kadın Cezaevi'nde annelerinin yanında kalan çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

Doğuştan kader mahkümu olan çocuklar unutulmadı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Vehbi Koç İlköğretim Okulu öğretmenleri, "Kalpten kalbe yoldur okumak" projesinin haziran ayı ayağını Yenişehir Kadın Cezaevi'nde annelerinin yanında kalan çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.
Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin destekleriyle toplanan kırtasiye ve oyuncaklar Yenişehir Kadın Cezaevi'nde annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara hediye edildi. Vehbi Koç İlk Öğretim Okulu 3/K sınıfı öğretmeni Selma küçük, konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kalpten kalbe yoldur okumak projesinin haziran ayı faaliyetini cezaevinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla birlikte gerçekleştirdik. Oradaki kreşe boyama kitapları, oyun hamurları, boyalar, kurşun kalemler, silgiler, resim kağıtları, çok sayıda oyuncak ve kitap götürdük. Okulumuzdan 7 öğretmen arkadaşla birlikte temin ettiğimiz malzemeleri oradaki kreşe ulaştırmanın ve çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olmanın, onların gözlerindeki ışıltıyı görmenin mutluluğunu yaşadık. Desteklerini esirgemeyen başsavcımıza ve değerli öğretmen arkadaşlarıma ve velilerimizle öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Doğuştan kader mahkümu olan çocuklar unutulmadı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
Vehbi Koç, İnegöl, Yerel
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