Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un karne sevinci

TOKAT'ta, kolları doğuştan olmayan 7'nci sınıf öğrencisi Nisanur Yiğit (12), arkadaşlarıyla beraber karne sevinci yaşadı. Çok mutlu olduğunu belirten Nisanur, "Okulumu yaz tatilinde çok özleyeceğim" dedi.Öğrenciler, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı. Tokat'ta yaşayan Betül- Abdulvahap Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan ve doğuştan omuz kısmından kolları olmayan, Fahriye Arat İmam Hatip Ortaokulu'nun 7'nci sınıf öğrencisi Nisanur Yiğit, karne sevincini arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Nisanur, karnesini annesi Betül Yiğit ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'den aldı. Derslerde ayaklarıyla tuttuğu kalemle yazı yazan, defter ve kitabının sayfalarını da aynı şekilde çeviren Nisanur Yiğit, karnesinin çok iyi olduğunu belirterek, "Karnemi aldım, çok mutluyum. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Okulumu yaz tatilinde çok özleyeceğim" dedi.Nisanur Yiğit'in başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Nisanur tüm engellerine, fonksiyon kaybına rağmen zihninde tüm engelleri yok edip, aslında fonksiyon kaybının bir engel olmadığını, zihindeki engellerin yok edildiğinde aslında insanların neler başarabileceğini gösteren çok güzel bir örnek. Öğrencimiz aynı zamanda taekwondo şampiyonu. İnşallah ülkemizi 2021 yılında ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek. Yapmış olduğu çalışmalar, göstermiş olduğu gayret aslında fonksiyon kaybının bir engel olmadığını gösteriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Nisanur'a ve tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Hem okul müdürlüğü hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nisanur'un dışındaki bütün engelleri kaldırıp, yüreklendirip güzel iş başarması ve başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nisanur ve ailesinin sürekli destekçisi olacağız. Hem okuldaki hem de spordaki akademik başarısına her türlü katkıyı sunacağız" diye konuştu.Nisanur'un 3 yıldır sınıf öğretmenliğini yapan Cem Turgut ise "Nisanur derslerinde başarılı bir öğrenci. Engeline rağmen arkadaşlarıyla ilişkileri, derslerindeki başarıları iyi. Normal bir insanın yaptığı her şeyi yapabiliyor. Ayağı ile yazı yazmasına rağmen benden bile güzel yazı yazıyor" dedi.

- Tokat