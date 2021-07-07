Üye Girişi
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor - Son Dakika

Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor

07.07.2021 23:04

Van'da doğuştan mikrotia (doğuştan kulak yokluğu) hastası olan 3 yaşındaki Zelal Güler'in annesi, çocuğunun tedavisi için yardım bekliyor.

Van'da doğuştan mikrotia (doğuştan kulak yokluğu) hastası olan 3 yaşındaki Zelal Güler'in annesi, çocuğunun tedavisi için yardım bekliyor.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Zeki ve Gülistan Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zelal Güler, 'Mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Doğuştan sağ kulak deliği ve kepçesi olmadığı için sağlıklı bir şekilde duyamayan minik Zelal'in ailesi, çocuklarının tedavisi için Türkiye'nin dört bir köşesinde hastane hastane dolaştı. Aile araştırmaları sonucunda minik Zelal gibi aynı rahatsızlığı yaşayan ve tedavi olan başka bir çocuğun ailesiyle iletişime geçti. Çocuklarının tedavisinin sadece Amerika'da bir klinikte yapılabildiğini ve tedavi masraflarının da çok yüksek olduğunu öğrenen aile, son çare olarak yardım çağrısında bulundu.

ŞARKICI HALUK LEVENT'TEN DESTEK GELDİ

Aile, minik Zelal'in sağlıklı bir şekilde duyması için valilik izniyle kampanya başlatmak istiyor. Diğer taraftan minik Zelal'in yaşadığı sıkıntıları duyan şarkıcı Haluk Levent de sosyal medya hesabında yardım çağrısında bulunarak, ailenin başlattığı kampanyaya destek verdi.

İHA muhabirine konuşan anne Gülistan Aslan Güler, kızı Zelal'in kulak yolu ve kulak kepçesinin gelişmeden dünyaya geldiğini belirtti. Mikrotia rahatsızlığının yanında Zelal'in kalp hastalığı ve çift taraflı kalça çıkığı gibi rahatsızlıklarının da olduğunu ifade eden Güler, bu rahatsızlıklarının kısmen tedavi edildiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE KULAK KANAL YOLU AÇILAMIYOR"

Minik Zelal'in doğduğu günden bu yana sürekli hastanelerde olduklarını anımsatan anne Güler, "Zelal doğduğu günden bu yana araştırma yapıyoruz. Araştırmalarımız sonucunda iyi bir plastik cerrah bulmuştum. Kendisiyle iletişim halindeydim. Türkiye'de çok iyi plastik cerrahi doktorlarımız var. İşlerini iyi yaptıklarından dolayı yapılan kulakla gerçek kulak ayırt edilemiyor. Ancak bizim buradaki sıkıntımız Türkiye'de kulak kanal yolunu açamıyorlar. Bunun da çocuk için risk olduğunu düşünüyorlar" dedi.

"ÇOCUĞUM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DUYMUYOR"

Zelal'in tedavisi için araştırma yaparken bir aile vasıtasıyla Amerika'dan mikrotia ameliyatı yapabilen doktorlarla tanıştıklarını dile getiren Güler, "Bu doktorların görev yaptığı klinik yetkilileriyle irtibata geçtik. Mail yoluyla haberleşme sağladık. Onlar da bizden bir takım testler istedi. Biz istenilen testleri yaptık. Sonuçlarını inceleyen doktorlar Zelal'in ameliyat olabileceğini söylediler. Zelal'in iç kulak yolu tamam, sadece zardan gerisi inşa edilecek. Dünyanın her yerinde Zelal ile aynı rahatsızlığı olan çocuklar gidiyor. Ameliyat olan çocukları da gördük. Çok başarılı ameliyatlar yapılmış. Çocuğumun duyma gibi bir şansı varsa ben ona ulaşmak istiyorum. Hangi anne baba olursa bizim gibi düşünür. Çocuğum sağlıklı bir şekilde duymuyor. Bu yüzden de sağlıklı da konuşamıyor" diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor
Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Haluk Levent, Türkiye, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü 00:24 Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı 23:27 Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 22:06 Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 06:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal'in annesi yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement