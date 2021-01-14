Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası - Son Dakika

Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası

14.01.2021 13:31

Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası -Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var" Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası

-Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Güvenlik kameralarını izleyen aile polise gidip şikayetçi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde doğuştan otizmli doğan 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darp edildiği iddia edildi. İddiaya göre olay, kargo çalışanın otizmli çocuğun onu telefon ile görüntülerini çektiğini sanmasıyla meydana geldi. Görüntülerinin çekildiğini sanan kargo çalışanı, 10 yaşındaki otizmli K.S'yi darp etti. Olayı gören komşular otizmli çocuğun ailesine haber verdi. Aile olay yerine geldiğinde kargocuyu bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde otizmli çocuğunun darp edildiğini gören aile polise gidip şikayetçi oldu. K.S'nin annesi Saniye Saka, " Kargocu, komşulara hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum" dedi.

"7 yıllık emeğim heba oldu"

Anne Saniye Saka, " Her zaman olduğu gibi oğlumu bahçeye gönderdim. Oyun oynuyor, hiç bir sorunu yok burada. Komşularla da çok iyiyiz. Güvendim, tehlikenin dışarıdan geleceğini hiç bilemezdim. Komşular anlattı, yetişene kadar kaçmış zaten kargocu. Oğlumun logolara karşı takıntısı var zaten. Belki logosuna bakmış olabilir. Bir şey dikkat çekmiş olabilir. Resim çekme takıntısı da var. Yani koşup darp etmesine hiç gerek yoktu. Telefonu bir yere saklamış korkmuş herhalde. Benim gördüğüm elinde yoktu. Sonradan bir yere saklamış korkudan. Telefonun içinde resim filan bulamadık zaten. Görüntüyü görünce zaten elim ayağım boşaldı zaten Bütün 7 yıllık emeğim heba oldu. Topluma kazandırmak için 7 yıl boyunca kendimi ona adamıştım. Dışarıyla iletişimimi bile kesmiştim. Dünkü olayda çocuğun dışarıya karşı tepkisi de değişecek. Dışarıya çıkarken korkacak. Ben toplumdan duyarlılık bekliyorum. Ben oğlumu nasıl dışarıya çıkaracağım nasıl dışarıya çıkacak. Komşulara demiş ki kargocu hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum. Şu an elim ayağım titriyor" diye konuştu.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Baba Hakan Saka, "Komşumun bana kamera kayıtlarının olduğunu söyledikten sonra bende incelemesini yaptım hemen. Aldık görüntüleri emniyete gittik. Emniyette suç duyurusunda bulunduk. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler şu anda yapılıyor. Neyse cezası verilsin. Sonuna kadar arkasındayız çocuğumuzun, Gereken yapılsın" şeklinde konuştu.

Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası
Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası
Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası
Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası

Cep Telefonu, oyunlar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası - Son Dakika


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