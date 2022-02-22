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Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı - Son Dakika

Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı

22.02.2022 09:31
Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı

Doğuştan bir elinin parmakları olmayan 19 yaşındaki Zeynep Düzgün, Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde 2017 yılında bağlama kursuna başladı.

Doğuştan bir elinin parmakları olmayan 19 yaşındaki Zeynep Düzgün, Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde 2017 yılında bağlama kursuna başladı. Gençlik Gemisi'nde şan, piyano ve konservatuvar hazırlık kurslarına giden Zeynep, farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına girerek başarı sağladı. Azmiyle herkesi kendisine hayran bırakan Zeynep, tercihini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan yana kullandı. Zeynep Düzgün, sık sık Gençlik Gemisi'ne gelerek konservatuara hazırlanan öğrencilere de moral veriyor.

"BAĞLAMA İLE ARAMDA KOPMAYAN BİR BAĞ OLUŞTU"

Bağlama ile nasıl tanıştığını anlatan Zeynep Düzgün," Çocukluğumdan itibaren başlayan bir hayaldi. Ben daha ortaokuldayken, İstanbul Üniversitesi'nin önünden geçerken, 'Ben bu okulda okuyacağım' demiştim. Oradan başlayan bir hayaldi. Doğum günümde bana bir bağlama aldılar. Oradan heveslendim. Bağlama evimde duruyordu biraz geç başladım. Dezavantajlarını yaşadım. Zorlandığım çok süreç oldu. Çareyi yine kendimde buldum. 'Çalışınca niye yapamayayım' dedim. Ben ilkokuldayken törenler oluyordu. Her seferinde ben 2-3 saat öncesinde giderdim şiir falan okumak için. O zamandan başlayan mikrofon merakımda vardı. 5'inci sınıfta bir bağlama alınmıştı. Onu sonra duvara astım. Orada duruyordu. Sonrasında bağlamaya başladım, bir daha bıraktım. Tuğberk Hocam ile tekrar başladım ve bağlama ile aramda kopmayan bir bağ oluştu" dedi.

"BU GENÇLİK GEMİSİ GERÇEKTEN BİR VELİNİMET"

Zeynep Düzgün, "Sınavlara girdiğim zaman şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Beni gördüklerinde 'Ne yapabilir' diyorlardı. Sınava gittim ve birçok okul kazandım. Her okulda, 'Daha fazla ne yapabilir' önyargısı vardı. Fakat neler yapabileceğimi gösterdim. Bu sanat merkezi gerçekten bir velinimet. Ücretli kurslara baktığımız zaman bir eğitim veriliyor ancak ne kadar yeterli. Burada hocalarımız olsun, yetkili hocalarımız olsun bir şeye takıldığımız zaman bizlere hemen dönüş yapıyorlar. Saat fark etmeksizin öğretmeye açıklar. Bu imkanı sağladığı için başta Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Şu an birçok kişinin içinden geçeni söylüyorum" diye konuştu.


Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı
Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı
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Tuzla Belediyesi, Bağlama, gençlik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı - Son Dakika


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