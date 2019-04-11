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Doğuştan Polis

1 saat önce

Doğuştan polis Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tebrikleri kabul ederken Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 10 Nisan tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi 4.

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Doğuştan polis
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tebrikleri kabul ederken Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 10 Nisan tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi
4. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Özdemir ise Aktaş'a tespih hediye etti

ADANA - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tebrikleri kabul ederken Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 10 Nisan tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş makamında eşi Meryem Aktaş ile birlikte kabul ettiği tebriklerde önce emniyet müdür yardımcılarını ağırladı. Daha sonra sırasıyla şube müdürleri ve personellerini makamına alan Aktaş, tebrikleri kabul etti.
"10 Nisan doğumlu şube müdürü"
Bu arada Aktaş'ın makam odasına gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 10 Nisan doğumlu olduğu öğrenildi. Yüzbaşıoğlu hem doğum gününü hem de polis gününü kutladı. Yüzbaşıoğlu yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'dan Adana'ya tayin olmuş, önce kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde şube müdür yardımcılığını yürütmüş daha sonra ise asayiş şube müdürü olmuştu.
4. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Özdemir de Aktaş'a tespih hediye etti. Aktaş tebriklerin kabulünden sonra toplu fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
10 Nisan, Adana, Polis, Genel
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