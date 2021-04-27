Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi - Son Dakika

Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi

27.04.2021 13:11

Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Güneydoğu taraflarına giden Ordulu arıcıların kuraklıktan etkilendiklerini, bunun da rekolte kaybına yol açabileceğini söyledi.

Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi

ORDU - Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Güneydoğu taraflarına giden Ordulu arıcıların kuraklıktan etkilendiklerini, bunun da rekolte kaybına yol açabileceğini söyledi.

Dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'de yıllık 110 bin tondan fazla bal üretiliyor. Ordu, Türkiye'de en fazla bal üretimi ile birinci sıradaki yerini koruyor. İl genelinde yaklaşık 550 bin kovan varlığı ile yıllık yaklaşık 15 bin ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Ordulu arıcılar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de giderek, bal üretimini gerçekleştiriyor. Ancak bu yıl Güneydoğu taraflarına giden Ordulu arıcılar, yağışların yetersiz olmasından etkilendi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Güneydoğu Bölgesi'nde hava şartları nedeniyle arıcıların bahar bakımlarını tam olarak yapamadıklarını ifade ederek, "Arıcılarımız zaten şubat ayından itibaren bahar bakımlarına başlamışlardı. Ancak hava şartları nedeniyle bahar bakımları tam olarak istediğimiz gibi gitmedi. Arıcılarımız bu aylarda arılarını bölüp satarak, kendilerine bir pazar oluşturuyorlardı ama bu yıl yapamadılar. Küresel ısınma, hep söylediğimiz gibi arıcılarımızı da etkiliyor. Artık bundan sonra arıcılarımız yaylalara çıkmaya başlayacaklar, inşallah ilerleyen günlerde bahar yağmurları yağarsa biraz daha faydalı olur diye düşünüyoruz" dedi.

Şuanda narenciye bölgesinde olan Ordulu arıcıların tam olarak verim alamadıklarını kaydeden Çiftçi, "Arılar yeterince yetiştiremediler. Bundan sonraki süreçte Diyarbakır taraflarında da kuraklık var, bizim arıcılarımızın yüzde 50'si Diyarbakır'a gidiyordu. Bu sene gidemediler, gidenler de kuraklıktan dolayı çok memnun değil. Bundan sonraki süreçte yüksek rakımlı yaylalarda da yağmur yağmazsa üretim anlamında biraz sıkıntılı bir süreç olacak" şeklinde konuştu.

Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi

Arı Yetiştiricileri Birliği, Güneydoğu, Çiftçi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi - Son Dakika Ekonomi


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