Son Dakika Haberleri: Doğuya Kar Uyarısı

Doğuya Kar Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 ve Erzurum'da 1 derece ölçülürken Ağrı'da sıfır Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 139, Konaklı'da 112, Sarıkamış Cıbıltepe'de 101, Ergan Dağında 195 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 4 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi uyarılarında bulundu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel
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