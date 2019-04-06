Son Dakika Haberleri: Doğuya Sağanak Yağış Uyarısı

Doğuya Sağanak Yağış Uyarısı

50 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.

Doğuya Sağanak Yağış Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'un doğusunun, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi.

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Erzincan'da 5, Kars'ta 2, Ardahan'da 1, Ağrı'da 1 ve Erzurum'da sıfır derece ölçüldü. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 130, Konaklı'da 108, Sarıkamış'ta 98, Ergan Dağında 192 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 2 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi uyarılarında bulundu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ağrı, Iğdır, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mazbatasını Alan Savcı Sayan X-ray Cihazını ve Kapıyı Söktürdü Televizyon Çaldığı İçin Tutuklandı, "Hırsızlığa Devam, Zevkine Çalıyorum" Dedi! Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğuya Sağanak Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]