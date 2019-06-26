Son Dakika Haberleri: Doğuya sağanak yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Doğuya sağanak yağış uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde sağanak yağış bekleniyor.

Doğuya sağanak yağış uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve kuzey kesimleri ile Kars, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede gündüz sıcaklar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek, rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölgede gün içerisinde beklenen hava sıcaklıklarının ise Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ağrı'da 32, Erzincan'da 36 ve Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
kars, meteoroloji, doğu anadolu bölgesi, erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcaklıklar artmaya devam edecek Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi: Şehidimiz var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğuya sağanak yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]