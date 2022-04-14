Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar - Son Dakika
Üye Girişi

Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar

14.04.2022 03:20
Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne iftar daveti verdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne iftar daveti verdi.

Katar'ın başkenti Doha'daki büyükelçilik rezidansında verilen iftar davetine, Birliğin üyelerinden yaklaşık 40 kişi katıldı.

Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Genel Sekreter Ali Karadaği ve Moritanyalı alim Muhammed Hasan ed-Dedov'un yanı sıra Cezayir'in Doha Büyükelçisi Mustafa Butura ve Irak'ın Doha Büyükelçisi Ömer Berzenci de iftara katılanlar arasında yer aldı.

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar Eğitim ve Kültür bakanlarıyla ile bir araya geldi Millî Eğitim Bakanı Özer, Katar'daki Türk öğrencilerle iftar yaptı Millî Eğitim Bakanı Özer, Katar'daki Türk öğrencilerle iftar yaptı

Mustafa Göksu, Müslüman, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 03:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Doha Büyükelçisi Göksu'dan Müslüman Alimler Birliğine iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement