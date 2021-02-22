Doha Büyükelçisi Göksu: "Türkiye ve Katar bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği yapıyor" - Son Dakika

Doha Büyükelçisi Göksu: "Türkiye ve Katar bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği yapıyor"

22.02.2021 19:39
Doha Büyükelçisi Göksu:

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ile Katar'ın bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ile Katar'ın bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

Göksu, Aljazeera Mubashir televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'nin başta Katar olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar için çok önemli olduğunu söyleyen Göksu, "İki ülke arasındaki ilişki, adaletin yanında yer alma, karşılıklı saygı ve diğerlerinin işlerine karışmama üzerine kurulu." ifadelerini kullandı.

Göksu, "Türkiye ve Katar bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği yapıyor." dedi.

Katar ile Türkiye arasındaki ilişki "stratejik ve mükemmel"

İki ülkenin, aralarındaki iş birliğini arttırmak ve istişarelere devam etmek için çalıştığına dikkati çeken Göksu, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiyi "stratejik ve mükemmel" şeklinde nitelendirdi.

Göksu, ister Libya'da ister Afganistan'da ya da Washington ile Tahran arasındaki diyaloğun ilerlemesinde olsun bölgesel ve uluslararası krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi için sarf edilen tüm çabaların desteklenmesi konusunda Doha ile Ankara'nın üstlendiği rollerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, Türkiye'nin her zaman "Körfez ülkelerinin güvenliğinin, kendi kolektif güvenlik sisteminin ve Orta Doğu'daki komşularının güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu" vurguladığına işaret etti.

Suudi Arabistan ve Mısır

Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerine de değinen Göksu, Ankara ile Riyad arasında iyi ilişkilerin olmasını temenni ettiğini söyledi.

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda da iyimser olduğunu dile getiren Göksu, siyasi düzeydeki sorunlara rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların devam ettiğini aktardı.

Türkiye, Libya'da kalıcı istikrara tanık olmak istiyor

Göksu ayrıca Türkiye'nin Libya'da herhangi bir arzusu ya da hırsı bulunmadığını, tek isteğinin tarihi bağlar ve komşuluk ilişkileriyle bağlandığı bu ülkede kalıcı istikrara tanıklık etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Trablus'a uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetin daveti üzerine gittiğini anımsatan Göksu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Libya ile ilişkisi güçlü ve kalıcıdır; isimlere bağlı değildir ve ülkedeki siyasi liderlerin değişiminden etkilenmez."

Göksu, Türkiye'nin uluslararası alanda kabul görmüş Libya hükümeti ile bir güvenlik anlaşmasıyla bağlı olduğunu ve Ankara'nın Halife Hafter'in darbeci milislerinin Nisan 2019'da başkent Trablus'un kontrolünü ele geçirme girişiminin engellenmesine katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin mültecilere yaklaşımı

Göksu son olarak Türkiye'nin mültecilerden yüz çevirebileceğine ilişkin söylemlerde bulunanların bu ülkenin tarihini bilmediğini ifade etti.

Türkiye'nin tarih boyunca mültecilere hatta Avrupa'dan gelenlere bile kapılarını samimi şekilde açmasıyla tanınan bir ülke olduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Mültecileri yarı yolda bırakmayacağız. Yardıma ihtiyaçları olduğu müddetçe onların yanlarında olacağız."

Türkiye, Libya, Katar, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doha Büyükelçisi Göksu: 'Türkiye ve Katar bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği yapıyor' - Son Dakika


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