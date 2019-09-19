Doha'da 20 atlet yarışacak

Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 atletle 12 branşta madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda 210 ülkeden sporcular yer alacak.

Türkiye, şampiyonaya 20 atletle katılacak. 2017 Londra'da iki madalya kazanan ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor.

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini belirterek, sporcuların hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve dünya ikincisi Yasmani Copello Escobar'ın da yer aldığı Türk Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:

-Erkekler

200 metre: Ramil Guliyev

400m engelli: Yasmani Copello Escobar

Üç adım atlama: Necati Er

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse

4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Kadınlar

3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya

Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna Çelik

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Gülle atma: Emel Dereli

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal