Katar'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Katar'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

28.07.2022 13:38

Doha'daki şiddetli yağıştan detaylar Trafikte ilerleyen araçlardan detaylar DOHA - Katar'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Doha'daki şiddetli yağıştan detaylar

Trafikte ilerleyen araçlardan detaylar DOHA - Katar'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

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Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katar'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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