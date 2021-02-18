Doha Elenouty: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım! - Son Dakika

Doha Elenouty: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

18.02.2021 14:10
Doha Elenouty: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!, System.String[]

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Doha Elenouty isimli kadın, Ali Küçükbalçık'tan çocuk aldırdığını öne sürdü. İşte ayrıntılar...

60 yaşındaki Kibariye ve kendisinden 20 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık özel hayatlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda eşini Doha Elenouty isimli spor hocası kadınla aldattığı ileri süren Küçükbalçık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!

2018 yılında Ali Küçükbalçık'ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı iddiası magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

Onur Akay'ın sorularını yanıtlayan Elenouty, "Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?" sorusuna "Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım" yanıtını vererek ağızları açık bıraktı.

'BENİM DE AİLEM VAR'

O dönemlerde Ali'nin kendisine ilgi duyduğunu söyleyen genç kadın, sözlerine şöyle devam etmiş: "İlgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu. Günah. Sonuçta ben de 22-23 yaşında bir kızım. Benim de hayatımda insanlar var. Benim de annem var, benim de babam var. Benim de ailem var."

Kibariye, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doha Elenouty: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım! - Son Dakika Magazin


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