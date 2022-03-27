Doha Forum'da "Rusya-Ukrayna Savaşının Orta Doğu'da Jeopolitik Etkileri" paneli - Son Dakika
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Doha Forum'da "Rusya-Ukrayna Savaşının Orta Doğu'da Jeopolitik Etkileri" paneli

27.03.2022 18:33
Doha Forum'da "Rusya-Ukrayna Savaşının Orta Doğu'da Jeopolitik Etkileri" paneli

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el Ensari, küçük ve orta büyüklükteki ülkeler olarak, kutuplaşan güçler arasındaki gerilimi düşürmenin görevleri olduğunu düşündüklerini belirterek, "Çeviğiz, tecrübeye sahibiz ve herkesle konuşma ve dışarıdan mesajlar getirme kabiliyetimiz var." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el Ensari, küçük ve orta büyüklükteki ülkeler olarak, kutuplaşan güçler arasındaki gerilimi düşürmenin görevleri olduğunu düşündüklerini belirterek, "Çeviğiz, tecrübeye sahibiz ve herkesle konuşma ve dışarıdan mesajlar getirme kabiliyetimiz var." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2022'nin "Rusya- Ukrayna Savaşının Orta Doğu'da Jeopolitik Etkileri" panelinde konuşan Ensari, Moskova yönetimine Ukrayna'da askeri bir gerilime karşı oldukları mesajını ilettiklerini söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki bir diyaloğu kolaylaştırmak için Katarlı yetkililerin Avrupa, Türkiye ve İngiltere, ABD gibi ülkelerle temasa geçtiğini ve nihayetinde Rusya'ya giderek Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu insani yardımların karşılanması gerektiği mesajını ilettiklerini aktaran Ensari, Rusya ve Ukrayna'nın barışçıl bir çözüme ulaşması konusunda neler yapılabileceğini görmeye çalıştıklarını belirtti.

Ensari, kutuplaşan güçler arasındaki gerilimi düşürmenin görevleri olduğunu düşündüklerini aktararak, "Çeviğiz, tecrübeye sahibiz ve herkesle konuşma ve dışarıdan mesajlar getirme kabiliyetimiz var." dedi.

Avrupa'da enerjide altyapı sorunu var

ABD eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jane Harman, Katar'ın Avrupa'ya enerji tedarikine değinerek, "Enerji meselesi konusunda benim buradaki petrol ve doğal gaz bakanıyla yaptığım konuşmamdan izlenimim kesinlikle Katar'ın bu talebi karşılayabilmek için çalışacağı yönünde." dedi.

Avrupa'da bazı ülkelerin doğal gazın dağıtımı konusunda altyapı eksiklikleri bulunduğuna dikkati çeken Harman, Almanya dahil Avrupa'nın orta kesiminde LNG terminallerinin kapasitesinin yeterli olmadığını söyledi.

Harman, Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığına ilişkin de, "ABD ve Avrupa arasında Rus doğal gaz ve petrolüne bağımlılığının azaltılması konusunda bir taahhüt var. Ancak bunun için bir son tarih görmedim." dedi.

Ukrayna krizi Orta Doğu'nun güvenlik yapısını etkileyebilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan Şeyhülislami de Suudi Arabistan ile İran arasındaki 5. tur görüşmelerin askıya alınmasına yönelik, son zamanlarda Suudi Arabistan'da uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşündükleri bazı gelişmeler olduğunu ve bunu kabul edilemez olarak gördüklerini söyledi.

Suudi Arabistan ile görüşmelere küçük de olsa açık bir pencere bırakmak istediklerini dile getiren Şeyhülislami, Ukrayna krizinin farklı nedenlerden dolayı Orta Doğu'nun güvenlik yapısında negatif etkisi olabileceğini ifade etti.

Şeyhülislami, bu bağlamda Basra Körfezi'nde bir çeşit güvenlik anlaşması veya düzenlemesine ulaşılması için aktif çaba harcanması gerektiğine inandıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doha Forum'da 'Rusya-Ukrayna Savaşının Orta Doğu'da Jeopolitik Etkileri' paneli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doha Forum'da "Rusya-Ukrayna Savaşının Orta Doğu'da Jeopolitik Etkileri" paneli - Son Dakika
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