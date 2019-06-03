Son Dakika Haberleri: Doha ile Riyad arasında Mekke zirveleri sonuç bildirisi tartışması
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Doha ile Riyad arasında Mekke zirveleri sonuç bildirisi tartışması

1 saat önce

Katar, Suudi Arabistan'dan 30-31 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgelerine dair ilk taslağın yayınlanmasını istedi.

Doha ile Riyad arasında Mekke zirveleri sonuç bildirisi tartışması, System.String[]
Katar, Suudi Arabistan'dan 30-31 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenen zirvelerin sonuç bildirgelerine dair ilk taslağın yayınlanmasını istedi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Ahmed er-Rumayhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a Mekke'de düzenlenen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin sonuç bildirilerinin ilk taslağının yayınlanması çağrısında bulundu.
Mekke'de düzenlenen zirvelerin yayınlanan sonuç bildirgelerine ilişkin Katar'ın "çekince açıklamaları" üzerine, Doha yönetimine karşı yapılan eleştirilere cevap veren Rumayhi, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'e hitaben "Umarım sorumluluk sahibisinizdir ve Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirisinin ilk taslağını yayınlarsınız." ifadelerini kullandı.
Cesaretin hasmından kaçarak kamera ve mikrofonlar aracılığıyla sloganik söylemlere yönelmek değil aksine sıkıntıları karşılıklı şekilde görüşmek olduğunu dile getiren Rumayhi, Arap, Müslüman ve bölgesel örgütlerin genel sekreterliklerini "tek bir devletin direktiflerine boyun eğmekle" suçladı.
Mekke'deki zirvelerin sonuç bildirgesi tartışması
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün yaptığı açıklamada, olağan usullere uygun hazırlanmadığı için Mekke'deki zirvelerin kapanış bildirgeleriyle ilgili ülkesinin çekincelerini dile getirmişti.
Her iki bildirgenin de İran'la olan komşuluk ilişkilerine değil Washington'un İran karşıtı politikasına dayandığını belirten Bin Abdurrahman, Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin bazı maddelerin Doha'nın dış politikasıyla çeliştiği gerekçesiyle çekincesi bulunduğunu açıklamıştı.
Suudi Arabistan ise Katar tarafından yapılan çekince açıklamalarının zirvede değil de sonrasında yapılmasına tepki göstermişti. Katar, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn tarafından da bu yönde eleştirilere maruz kalmıştı.
Doha yönetimi, Mekke'de 30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Arap Birliği, KİK ve İİT zirvelerine Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle katılmıştı.
Mekke'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği ve KİK zirvelerinde, İran'ın bölgedeki müdahaleleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınanmıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:49 Kaynak: AA
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