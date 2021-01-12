Doha Masterler Judo Turnuvası'nda iki Türk sporcu elendi

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Doha Masterler Judo Turnuvası'nda tatamiye çıkan iki Türk sporcu, rakiplerine altın skorda yenildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak'ın ikinci tur müsabakalarında elendiği kaydedildi.

Bilal Çiloğlu'nun ilk turda İtalyan Giovanni Esposito'yu yendiği, ikinci turda ise Güney Koreli Changrim An karşısında altın skorda yenildiği belirtildi.

Tatamiye 81 kiloda çıkan ve ilk tur müsabakası yapmayan Vedat Albayrak'ın ise ikinci turda Bulgar Ivaylo Ivanov'a altın skorda kaybettiği ifade edildi.

Doha Masterler Judo Turnuvası'nın son gününde yarın yapılacak müsabakalarda kadınlarda +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar'ın Türkiye'yi temsil edeceği aktarıldı.