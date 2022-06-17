Doha'nın Katar mutfağına tutkuyla bağlı şefleri Katar yemeklerini anlattı - Son Dakika
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Doha'nın Katar mutfağına tutkuyla bağlı şefleri Katar yemeklerini anlattı

17.06.2022 09:43

Yemekleri bir ülkenin kültürüne ilişkin çok şey anlatır.

Yemekleri bir ülkenin kültürüne ilişkin çok şey anlatır. Katar 365, en büyük turizm merkezlerinden birinde bazı yerel lezzetleri tattı, ünlü şeflerden özel dersler aldı ve Katar mutfağına ilişkin son yenilikleri keşfetti.

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Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha'nın Katar mutfağına tutkuyla bağlı şefleri Katar yemeklerini anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doha'nın Katar mutfağına tutkuyla bağlı şefleri Katar yemeklerini anlattı - Son Dakika
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