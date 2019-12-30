DOKA 122. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel DOKA 122. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da gerçekleşti - Son Dakika

DOKA 122. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da gerçekleşti

6 saat önce

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 122. yönetim kurulu toplantısı Giresun'da gerçekleşti.

DOKA 122. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da gerçekleşti, System.String[]

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 122. yönetim kurulu toplantısı Giresun'da gerçekleşti.


Dönem Başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında yapılan toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 yılı sosyal destek programı kapsamında bölgeden 7 projenin destekleneceğini belirtildi.


Onaylanan projelere ilişkin bilgiler veren Vali Yavuz, " Trabzon'da 'Sporda Performans Ölçümü ve Yetenek Seçimi Merkezi' kurulması, Ordu'da 'Çalışan Ordunun Üreten Kadınları' projesi, Giresun'da 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' projesi, Rize'de 'Rize Mesleki Eğitim Merkezi' projesi, Gümüşhane'de 'Gümüşpark' projesi ve Artvin'de de 'Yaşayan Matematik, Artvin'e Sayısal Bakış' projesi onaylanmış bulunuyor. Diğer taraftan bölgemizin özellikle turizm potansiyeline katkı sunacak yeşil yol projesine yine DOKAP mali desteğiyle birlikte 5 milyon liralık bir çağrıya çıkmış oluyoruz. Toplamda 20 milyon lira tutarında üç mali destek programı yürütülecektir. Eş finansman tutarları ile birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon lira civarında bir kaynağın kullanılabilme imkan ve fırsatı da doğmuş olacaktır" dedi.


Giresun'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Artvin İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin katıldı. - GİRESUN

Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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