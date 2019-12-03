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DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Adıyaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" oy veren Adıyaman, yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Encümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafları seçti.
Fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirten Adıyaman, emeği geçen çalışanları kutladı.
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