DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, AA'nın

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" oy veren Adıyaman, yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Encümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafları seçti.

Fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirten Adıyaman, emeği geçen çalışanları kutladı.