Son Dakika Haberleri: Doka Kalıp, Kömürhan Köprüsü’nde bir ilke imza atıyor
Son Dakika Ekonomi Doka Kalıp, Kömürhan Köprüsü’nde bir ilke imza atıyor

Doka Kalıp, Kömürhan Köprüsü’nde bir ilke imza atıyor

38 dakika önce

Doka, yapımı devam eden ve özellikli yapısıyla dünyada 4'üncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü, 2019 yılının sonunda tamamlanıyor.

Doka Kalıp, Kömürhan Köprüsü’nde bir ilke imza atıyor, System.String[]

Doka, yapımı devam eden ve özellikli yapısıyla dünyada 4'üncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü, 2019 yılının sonunda tamamlanıyor.

Francisco Lima Da Silva, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:26 
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