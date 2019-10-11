Doka Kalıp, Kömürhan Köprüsü’nde bir ilke imza atıyor
38 dakika önce
Doka, yapımı devam eden ve özellikli yapısıyla dünyada 4'üncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü, 2019 yılının sonunda tamamlanıyor.
Doka, yapımı devam eden ve özellikli yapısıyla dünyada 4'üncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü, 2019 yılının sonunda tamamlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:26
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