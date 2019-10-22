DOKA'nın 120. yönetim kurulu toplantısı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.

Vali Yavuz, Boztepe'deki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddelerine ilişkin bilgiler verdi.

Yavuz, toplantıda 2019 yılı itibariyle ülke genelinde tüm illerde istihdamın artırılması, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları marifetiyle uygulanacak sosyal destek programının görüşmesini gerçekleştireceklerini söyledi.

2019 yılı sosyal destek programı kapsamında ajansa sunulan ve bakanlık onayına gönderilecek projelerin, yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanacağını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca, 2017 yılında ajans ile Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde yürütülen Yeşil Yol Mali Destek Programının ikinci etabı kapsamında hazırlanan mali destek programının rehber içeriği yönetim kurulumuz tarafından ele alınacaktır. Nihai olarak 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında sunulan ve bölgenin yatırım potansiyelini artıracak fizibilite çalışmalarına ilişkin projeler ele alınacaktır."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Şahin, Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de katıldı.