DOKA'nın coğrafi işaretli ürünlere yönelik eğitim programı sona erdi - Son Dakika

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı tamamlandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programın kapanış oturumunda, kentin coğrafi işaretli ürünlerinin tescil sahibi kurumlarının yöneticileri görüşlerini paylaştı.

Tescil edilen Tonya tereyağının süreci hakkında konuşan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, "Bu süreçte bizlere destek veren TTSO yetkililerine teşekkür ediyorum. Coğrafi işaret bize çok şey kazandırdı. Öncelikle sahte gıda piyasası içinde yok olmaya mahkum bir değerimizi tescil ettik." ifadesini kullandı.

Akçaabat köftesini tescil ettiren TTSO adına söz alan Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Orhan, süreçle ilgili katılımcılara bilgi vererek denetimlerin önemini vurguladı.

Sürmene bıçağının tescil sahibi Sürmene Belediyesi adına konuşan Belediye Coğrafi İşaret Koordinatörü İbrahim Çolakoğlu da amaçlarının yöre kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısının her geçen gün arttığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Coğrafi işaretli ürünlere piyasada talep artıyor. Tüketiciler artık coğrafi işareti olan ürün arıyorlar. Bu talebi karşılamak için de üreticilerin ve satıcıların piyasanın gereklerine göre yetişmiş olması önemli. Bu anlamda eğitim programlarına önem veriyoruz. Buraya gelerek alanında uzman kişilerden eğitim alan tüm katılımcılara da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra siz katılımcıların gayreti ve bizlerin desteği önemli. Siz gayret gösterdiğiniz sürece biz de her konuda sizlere destek olmayı sürdüreceğiz."