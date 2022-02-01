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DOKAP geçen yıl 11 ilde 80 projeyi uygulamaya koydu - Son Dakika

DOKAP geçen yıl 11 ilde 80 projeyi uygulamaya koydu

01.02.2022 17:11
DOKAP geçen yıl 11 ilde 80 projeyi uygulamaya koydu

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nce 2021 yılında 11 ilde 100 milyon lira civarında yatırım tutarlı 80 proje hayata geçirildi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nce 2021 yılında 11 ilde 100 milyon lira civarında yatırım tutarlı 80 proje hayata geçirildi.

DOKAP'tan yapılan yazılı açıklamada, bitkisel üretim sektöründe 23, hayvancılık sektöründe 27, kültür sektöründe 5, turizm sektöründe 10 ve sulama sektöründe 15 olmak üzere toplamda 80 projenin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Projelerin yatırım tutarının 100 milyon lira civarında olduğu aktarılan açıklamada, 2022 yılı kapsamında ise 100'ün üzerinde katma değeri yüksek, sürdürülebilir, kalkınmaya, istihdama dönük hayata geçirilecek proje desteği olacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sektörlerde Amasya'da 8, Artvin'de 7, Bayburt'ta 4, Çorum'da 14, Giresun'da 9, Gümüşhane'de 5, Ordu'da 7, Rize'de 4, Samsun'da 10, Tokat'ta 8 ve Trabzon'da 4 projenin uygulandığı ifade edildi.

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Doğu Karadeniz Projesi, Yatırım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DOKAP geçen yıl 11 ilde 80 projeyi uygulamaya koydu - Son Dakika


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