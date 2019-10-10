Son Dakika Haberleri: DOKAP ilaç sektörüne katkı sunacak
Son Dakika Güncel DOKAP ilaç sektörüne katkı sunacak

DOKAP ilaç sektörüne katkı sunacak

2 saat önce

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DOKAP ilaç sektörüne katkı sunacak, System.String[]

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, DOKAP'ın bölge için önemli bir potansiyel olma niteliğindeki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili önemli çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Söz konusu çalışmaların kazanımlarını daha ileriye taşımak amacıyla ilgili tüm paydaşlarla görüşmeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda İLAFAR'ın kurulum süreçleri ve faaliyetleri takip edilerek yürütülen çalışmalar ile ilgili merkezin yetkilileriyle iletişimde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİ-DOKAP) sağladığı işbirliği düzlemi de dikkate alınarak DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İLAFAR arasında işbirliği protokolü imzalandığı anlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, bölge için son derece önemli potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak bölge insanına yeni gelir kapısı açmayı hedeflediklerini vurguladı. Bölgenin en önemli üniversitelerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını belirten Mengi, şöyle devam etti:

"Bu merkezle ülkemizin ilaç sektörüne önemli katkılar sunmayı ve bu alanda ülkemiz ile bölgemizin hak ettiği noktalara gelmesini amaçlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu merkezi daha aktif hale getirmek için her türlü desteği vermeye de hazır olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum."

Mengi, ilerleyen süreçte ilaç sektörü konusunda İLAFAR ile DOKAP arasında ortak çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz Projesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi
Son Dakika: Şanlıurfa Valiliği: 1'i bebek olmak üzere 2 kişi şehit oldu Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara uymazsanız, yaptırım uygularım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DOKAP ilaç sektörüne katkı sunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]