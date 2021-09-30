DOKAP' tan Giresunlu Arı Üreticilerine Ekipman Desteği DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DOKAP' tan Giresunlu Arı Üreticilerine Ekipman Desteği2018-2021 yılları arasında DOKAP İdaresi ile Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Giresun ili Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme projesi kapsamında Giresun ilimizde yer alan üretici birliklerine gerekli ekipmanların devir sözleşmesi ve töreni DOKAP İdaresinde gerçekleştirildi. Sözleşme Giresun Valisi Enver ÜNLÜ, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet ANGIN tarafından imzalandı. Diğer Haberler Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından organize edilen Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme projesi Giresun çalıştayı düzenlendi. Kahverengi Kokarca' ya karşı "Yerel Mikoinsektisit Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitkilerin korunması ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik toplantı DOKAP İdaresi Başkanlığında düzenlendi. Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11. 09. 2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 (altı) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'DOKAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları İşbirliği ve Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi. Programda 2021 yılı iller özeli projeler hakkında bilgi alışverişi sağlandı. DOKAP Bölgesinde tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik 'Amasya - Çorum İlleri Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Projesi' çalıştaylarının Çorum ili özeli TÜBİTAK- TÜSSİDE işbirliği ile gerçekleştirildi. DOKAP Bölgesinde tarıma dayalı sanayi yatırım potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik 'Amasya - Çorum İlleri Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Projesi' çalıştaylarının Amasya ili özelindeki TÜBİTAK- TÜSSİDE işbirliği ile gerçekleştirildi.