DOKAS Başkanı Sancak'tan asansör üreticilerine "zam" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DOKAS Başkanı Sancak'tan asansör üreticilerine 'zam' tepkisi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

DOKAS Başkanı Sancak'tan asansör üreticilerine "zam" tepkisi Açıklaması

6 saat önce

Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (DOKAS) Başkanı Barış Sancak, asansör üreticilerinin, yaşanan krizi ve dövizdeki hareketliliği fırsat bilerek zam açıklamaya çalıştığını iddia etti.

DOKAS Başkanı Sancak'tan asansör üreticilerine

Doğu Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (DOKAS) Başkanı Barış Sancak, asansör üreticilerinin, yaşanan krizi ve dövizdeki hareketliliği fırsat bilerek zam açıklamaya çalıştığını iddia etti.

Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde koronavirüsün tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bu süreci daha az zararla atlatabilmesi için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Sancak, şunları kaydetti:

"Bu paketin asıl amacı, üretici, tüketici ve devletin birlikte hareket ederek bu sürecin en doğru ve en az hasarla yönetilmesine olanak sağlamaktır ama bakıyoruz ki asansör sektörünün üreticileri bu krizi ve dövizdeki hareketliliği fırsat bilerek, zam paketlerini tebliğ etmeye çalışıyorlar. Ticari faaliyetin neredeyse olmadığı piyasa koşullarında firmaları ve piyasayı zam zorbalığıyla zorlamayın. Fırsatçılık yapmayın. Ülkemizin geçtiği şu zor günlerde herkes elini taşın altına koymalıdır, derdimiz zam olmamalıdır."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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